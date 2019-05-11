Представлено фото прозрачного чехла для грядущего Huawei Nova 5





Новый мобильный аппарат от Huawei унаследует некоторые внешние особенности моделей P30 и P30 Pro, однако получит более низкий ценник. Судя по чехлу, на тыльной стороне Nova 5 предусмотрено минимум элементов. Сканер дактилоскопии, по мнению экспертов, разработчики, скорее всего, интегрируют в дисплей. Как утверждает источник, китайская новинка с 6,39-дюймовым AMOLED-экраном может получить тройную основную камеру, скоростную зарядку на 40 Вт. Емкость АКБ гаджета составит 3500 мА•ч.Huawei Nova 4, предшественник грядущего смартфона, представленный в минувшем году, имел «дырку» в дисплее для фронтальной камеры и мог похвастаться основным съемочным модулем на 48 Мп. Устройство построили на базе SoC Kirin 970.