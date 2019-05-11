АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Константину Меладзе 56 лет: Малоизвестные факты об имениннике
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Представлено фото прозрачного чехла для грядущего Huawei Nova 5

Китайские источники обнародовали фотографию прозрачного чехла, подготовленного компанией Huawei для своего бюджетного флагмана Nova 5. Эксперты представили также «рендер по мотивам», пофантазировав над дизайном смартфона.
Представлено фото прозрачного чехла для грядущего Huawei Nova 5

Новый мобильный аппарат от Huawei унаследует некоторые внешние особенности моделей P30 и P30 Pro, однако получит более низкий ценник. Судя по чехлу, на тыльной стороне Nova 5 предусмотрено минимум элементов. Сканер дактилоскопии, по мнению экспертов, разработчики, скорее всего, интегрируют в дисплей. Как утверждает источник, китайская новинка с 6,39-дюймовым AMOLED-экраном может получить тройную основную камеру, скоростную зарядку на 40 Вт. Емкость АКБ гаджета составит 3500 мА•ч.

Huawei Nova 4, предшественник грядущего смартфона, представленный в минувшем году, имел «дырку» в дисплее для фронтальной камеры и мог похвастаться основным съемочным модулем на 48 Мп. Устройство построили на базе SoC Kirin 970.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Особая версия Ford Aspire Blu по цене
Представлено фото прозрачного чехла для
Анастасия Заворотнюк показала в честь
Под Саратовом в ДТП с автобусом и
Яна Рудковская поделилась «мистическим»
Медики назвали продукты со стола
Искусственный интеллект способен точнее
Далай-Лама рассказал, как сделать мир
Светлана Сорокина после кончины Сергея
Xiaomi выпустила обновление для
Дочь Игоря Николаева научилась
BMW M8 выйдет с «электронными» тормозами
Помощница Евгения Петросяна Татьяна
Эксперты назвали причины возникновения
Константину Меладзе 56 лет:
Опубликован рендер брутального
Дана Борисова заявила о примирении с
Ученые: Офисный шум приводит к головной
Глубоководные морские рыбы развили
Ученые доказали, что люди склонны
Ирина Шейк продемонстрировала любимое
Врач раскрыл секрет преображения Стаса
В Британии археологами найден
Звезду «Склифосовского» Ирину Сенотову
В ДТП на Кубани погибла 1,5-месячная
Ученые рассказали о влиянии сокращения
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному
Meizu 16Xs назвали конкурентом Xiaomi
Эксперт рассказал о выборе автомобиля
Николай Басков анонсировал выход клипа
Просмотреть все новости