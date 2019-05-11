Представлено фото прозрачного чехла для грядущего Huawei Nova 5
Китайские источники обнародовали фотографию прозрачного чехла, подготовленного компанией Huawei для своего бюджетного флагмана Nova 5. Эксперты представили также «рендер по мотивам», пофантазировав над дизайном смартфона.
Новый мобильный аппарат от Huawei унаследует некоторые внешние особенности моделей P30 и P30 Pro, однако получит более низкий ценник. Судя по чехлу, на тыльной стороне Nova 5 предусмотрено минимум элементов. Сканер дактилоскопии, по мнению экспертов, разработчики, скорее всего, интегрируют в дисплей. Как утверждает источник, китайская новинка с 6,39-дюймовым AMOLED-экраном может получить тройную основную камеру, скоростную зарядку на 40 Вт. Емкость АКБ гаджета составит 3500 мА•ч.
Huawei Nova 4, предшественник грядущего смартфона, представленный в минувшем году, имел «дырку» в дисплее для фронтальной камеры и мог похвастаться основным съемочным модулем на 48 Мп. Устройство построили на базе SoC Kirin 970.
Новый мобильный аппарат от Huawei унаследует некоторые внешние особенности моделей P30 и P30 Pro, однако получит более низкий ценник. Судя по чехлу, на тыльной стороне Nova 5 предусмотрено минимум элементов. Сканер дактилоскопии, по мнению экспертов, разработчики, скорее всего, интегрируют в дисплей. Как утверждает источник, китайская новинка с 6,39-дюймовым AMOLED-экраном может получить тройную основную камеру, скоростную зарядку на 40 Вт. Емкость АКБ гаджета составит 3500 мА•ч.
Huawei Nova 4, предшественник грядущего смартфона, представленный в минувшем году, имел «дырку» в дисплее для фронтальной камеры и мог похвастаться основным съемочным модулем на 48 Мп. Устройство построили на базе SoC Kirin 970.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:15