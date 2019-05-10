Глубоководные морские рыбы развили сверхчувствительное зрение





Научные сотрудники Университета Базеля изучили ДНК почти тех десятков видов рыб, которые обитают на 200-метровой глубине и ниже уровня моря. В процессе работы выяснилось, что шесть типов содержат в себе новые гены стержневого опсина. Так называется светочувствительный белок, позволяющий стержневым клеткам видеть свет.Данный опсин рыбы применяют, дабы разыскать световые лучи в темной среде, при этом у большей части видов, включая человека, присутствует только один ген. К примеру, у Diretmus Argenteus плоских рыб, которые плавают на 2000-метровой глубине. У этого морского существа таких генов 38, большая часть которых успешно функционирует.Глаза «избранных» видов способны видеть в узком диапазоне зеленого и синего. По мнению базельских исследователей, в процессе эволюции рыбы преобразовали собственное зрение таким образом, дабы реагировать оперативно на хищников или добычу. Это может объяснить якобы странную анатомию их глаз: определенные детали в сетчатке длиннее обычного, а остальные уложены друг на друга, а не находятся в одном слое. Такая структура делает зрение более чувствительным.