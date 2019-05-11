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Xiaomi выпустила обновление для фитнес-приложения Mi Fit

Компания Xiaomi выпустила очередное обновление для своего фитнес-приложения Mi Fit. Программа получила измененный интерфейс и доработанную цветовую гамму, а главным нововведением стало добавление всей важной информации в одно место.
Xiaomi выпустила обновление для фитнес-приложения Mi Fit

Приложение Mi Fit можно использовать не только на смартфонах компании Xiaomi, но и на других фитнес-гаджетах бренда: трекерах активности, умных часах, весах и обуви. Некоторые из них корпорация выпускает самостоятельно, а для других объединяет усилия со специализированными партнерами.

Очередное обновление фитнес-приложения Mi Fit коснется множества гаджетов Xiaomi. Программа получила измененную цветовую гамму, теперь в ней больше желтого и оранжевого. Главные нововведения касаются интерфейса и его дизайна. Теперь все важная информация, раньше находившаяся в разных меню, изначально располагается в одном месте, а для получения более точных данных необходимо выбрать один из этих разделов. Речь идет о активности во время сна, частоте сердечных сокращений и весе. Также Xiaomi добавила новые программы для тренировок.

Не всем пользователям фитнес-приложения Mi Fit подобные обновления пришлись по душе. Многие из них недовольны тем, что для перехода в конкретный раздел необходимо делать на один клик больше, чем раньше. При этом, большая часть пользователей позитивно восприняла такие изменения интерфейса, они довольны тем, что все основные показатели доступны в одном месте.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:10

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