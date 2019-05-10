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В ДТП на Кубани погибла 1,5-месячная девочка

В ДТП на территории Кубани погибла 1,5-месячная девочка. Трагический инцидент произошел в 10 утра в Павловском районе.
В ДТП на Кубани погибла 1,5-месячная девочка

Полиции удалось выяснить, что ребенка перевозили в машине ВАЗ-2107 без необходимых детских удерживающих устройств. Водитель автомобиля при превышении скорости не справился с управлением и выехал с дорожного полотна, где потом врезался в ограждение. В итоге аварии находившиеся в салоне машины три человека получили травмы разной степени тяжести. Маленькая девочка погибла на месте.

В Краснодарском крае в ДТП 9-10 мая погибли два ребенка. В День Победы автомобилист сбил резко выскочившую на трассу 10-летнюю девочку, она умерла до приезда скорой.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:39

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