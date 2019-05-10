В ДТП на Кубани погибла 1,5-месячная девочка





Полиции удалось выяснить, что ребенка перевозили в машине ВАЗ-2107 без необходимых детских удерживающих устройств. Водитель автомобиля при превышении скорости не справился с управлением и выехал с дорожного полотна, где потом врезался в ограждение. В итоге аварии находившиеся в салоне машины три человека получили травмы разной степени тяжести. Маленькая девочка погибла на месте.В Краснодарском крае в ДТП 9-10 мая погибли два ребенка. В День Победы автомобилист сбил резко выскочившую на трассу 10-летнюю девочку, она умерла до приезда скорой.