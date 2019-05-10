Звезду «Склифосовского» Ирину Сенотову из реанимации перевели в палату





Звезду сериала «Склифосовский» госпитализировали 26 апреля. Лечение в частной больнице было дорогим и ее родные решили перевести актрису в государственную. У нее диагностировали ряд заболеваний, включая цирроз печени, почечную недостаточность и пневмонию.Дочь Сенотовой обратилась за помощью ко всем неравнодушным, чтобы собрать нужную сумму, на выздоровление актрисы требовался один миллион рублей. Ранее она выразила благодарность всем, кто отозвался на призыв и помог деньгами. Близкие Ирины Сенотовой оплатили большую часть лечения, медики сделали пациентке ряд операций и ей ныне предстоит восстановление.Ранее в Москве госпитализировали вдову Станислава Говорухина. У нее повысилось давление, после чего близкие вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи сделали ей ряд уколов и попытались привести в себя.