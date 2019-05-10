АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Прослушивание музыки в рабочее время повышает продуктивность
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Звезду «Склифосовского» Ирину Сенотову из реанимации перевели в палату

Актрису Ирину Сенотову перевели из реанимационного отделения в общую палату. До этого звезде «Склифосовского» сделали несколько операций.
Звезду «Склифосовского» Ирину Сенотову из реанимации перевели в палату

Звезду сериала «Склифосовский» госпитализировали 26 апреля. Лечение в частной больнице было дорогим и ее родные решили перевести актрису в государственную. У нее диагностировали ряд заболеваний, включая цирроз печени, почечную недостаточность и пневмонию.
Звезду «Склифосовского» Ирину Сенотову из реанимации перевели в палату

Дочь Сенотовой обратилась за помощью ко всем неравнодушным, чтобы собрать нужную сумму, на выздоровление актрисы требовался один миллион рублей. Ранее она выразила благодарность всем, кто отозвался на призыв и помог деньгами. Близкие Ирины Сенотовой оплатили большую часть лечения, медики сделали пациентке ряд операций и ей ныне предстоит восстановление.

Ранее в Москве госпитализировали вдову Станислава Говорухина. У нее повысилось давление, после чего близкие вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи сделали ей ряд уколов и попытались привести в себя.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глубоководные морские рыбы развили
Ученые доказали, что люди склонны
Ирина Шейк продемонстрировала любимое
Врач раскрыл секрет преображения Стаса
В Британии археологами найден
Звезду «Склифосовского» Ирину Сенотову
В ДТП на Кубани погибла 1,5-месячная
Ученые рассказали о влиянии сокращения
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному
Meizu 16Xs назвали конкурентом Xiaomi
Эксперт рассказал о выборе автомобиля
Николай Басков анонсировал выход клипа
Сборная России по хоккею ведет со
«Пряталась под трупами, чтобы выжить»:
Кардиолог назвал способы распознать
Эксперты iFixit заявили о легкости
Анастасия Волочкова сообщила о миллионе
Ученые: Прослушивание музыки в рабочее
Эксперты назвали простые правила для
Станислав Садальский опубликовал
На снимках показано самое дорогое купе
В Рязани экстренно эвакуируют два
В Англии открылась огромная воронка
Йохан Филип Асбек намекнул на появление
Анфиса Чехова в ответ на критику
Эксперты рассказали о продуктах,
Певицу МакSим могут выписать уже через
По улицам Башкирии прогулялся странный
Ирину Корчевникову сняли с должности
Эксперты: Операции по увеличению пениса
Просмотреть все новости