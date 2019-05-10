Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному 250 тысяч рублей за интервью

В последнем выпуске программы "Осторожно, Собчак" героем стал рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Слава КПСС или Гнойный. Знаменитости ехали в поезде, где пообщались о культуре и будущих планах исполнителя. В самом начале выпуска Ксения Собчак достала белый конверт, а затем передала молодому человеку 250 тысяч рублей. Деньги рэпер Гнойный пересчитывать не стал, отметив, что телеведущей он доверяет.Вячеслав Машнов в интервью Ксении Собчак признался, что на данный момент стремится купить собственную квартиру. Съемки в клипе Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" он не считает «трэшевыми», так как в своей жизни делал вещи и похуже. Также Слава КПСС отметил, что не любит творчество Сергея Шнурова, назвав его «пошлостью и безвкусицей». Певец считает, что это бизнес-схема с «попаданием в тему».Вячеслав Машнов или рэпер Гнойный стал известен после участия в рэп-батлах и победы над коллегой рэпером Oxxxymironом. Видео выступления артистов быстро стало популярным и набрало 40 миллионов просмотров, а самого артиста стали приглашать на различные мероприятия. Он также был одним из судей в шоу «Успех» на телеканале СТС вместе с Филиппом Киркоровым.