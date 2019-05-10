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Ученые рассказали о влиянии сокращения школьных перемен в Великобритании

Британские ученые по просьбе канала BBC провели исследование о влиянии сокращения школьных перемен в Великобритании на жизнь и учебу детей. Оказалось, что за последние десятилетия подростки стали меньше общаться вне учебных заведений, так как у них на это нет времени.
Ученые рассказали о влиянии сокращения школьных перемен в Великобритании

В 1995 года правительство Великобритании дало всем школам право самостоятельно регулировать свой учебный процесс. Образовательные заведения смогли не только корректировать и создавать собственные программы обучения, но и вносить изменения в количество и размер перемен, а также сокращать длительность каникул. Согласно проведенному исследованию, в среднем британский школьник за последние 20 лет стал учиться в неделю на 65 минут дольше. Этого удалось достичь за счет того, что было сокращено время перемен. В 1995 году в среднем ученики школ в течении дня отдыхали на 45 минут больше, чем сейчас.

Все это привело к тому, что дети тратят слишком много сил на учебу, констатируют ученые. Это сказалось не только на ухудшении восприятия счастья и благополучия, но и на конкретных изменениях в их внешкольной жизни. Сейчас школьники в Великобритании куда реже посещают разные кружки и секции, тоже самое касается обычных походов в гости к своим друзьям. На все это у них нет ни времени, ни желания. Свое исследование ученые закончили таким выводом: «Школа стала единственным местом, где дети имеют возможность говорить друг с другом».



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:36

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