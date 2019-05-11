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Светлана Сорокина после кончины Сергея Доренко задумалась о внезапности смерти

Телеведущая Светлана Сорокина призналась, что задумалась о внезапности смерти после гибели Сергея Доренко. На своей странице в сети Facebook артистка рассказала, что отмечала с журналистом его день рождения.
Светлана Сорокина после кончины Сергея Доренко задумалась о внезапности смерти

Коллеги и поклонники Сергея Доренко шокированы известием о его внезапной смерти. Многие знакомые артиста высказались по этому поводу, в частности, о своей дружбе с покойным рассказала его коллега Сорокина. Звезда отметила, что не являлась близкой подругой деятеля, но часто пересекалась с ним по работе и по-товарищески общалась. Артистка привела в пример историю, произошедшую в 1997 году, когда она покидала ВГТРК. Тогда Доренко уже был известен, как любитель скандальных репортажей, однако он взял у телеведущей хорошее интервью и начал со слов поддержки.
Светлана Сорокина после кончины Сергея Доренко задумалась о внезапности смерти

Также артистка была на его 40-летии, подарив хищное растение, и в тот вечер он рассказывал о том, почему Примаков и Лужков не подходят в качестве кандидатов для управления страной. Сорокина задумалась о внезапности смерти и поделилась, что запомнила журналиста как талантливого, но при этом опасного человека, соответствующего эпохе 90-х.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:11

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