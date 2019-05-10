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Сборная России по хоккею ведет со счетом 4-0 в матче с норвежцами на ЧМ

Сборная России по хоккею ведет в счете после первого периода начального матча ЧМ с командой Норвегии. Первую шайбу забил Евгений Додон.
Сборная России по хоккею ведет со счетом 4-0 в матче с норвежцами на ЧМ

Додон смог отличиться при игре в большинстве. Евгений Малкин вышел за ворота, смог выдержать паузу и выдал «на пятак», а его напарник по национальной команде вколотил шайбу в ворота норвежцев.

Вскоре Россия увеличила преимущество усилиями Артема Анисимова. Он подхватил шайбу возле «форпоста» соперника и метко направил ее мимо голкипера. На 29-й минуте Никита Кучеров сделал счет 3-0 в пользу отечественной сборной. Сергачев выполнил перевод на правый фланг, где Кучеров вышел вперед и забросил шайбу в дальний угол. Еще спустя минуту Евгений Дадонов сделал дубль, забил еще раз в ворота Норвегии, ассистировал ему Никита Гусев.



 
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Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:04

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