Сборная России по хоккею ведет со счетом 4-0 в матче с норвежцами на ЧМ

Додон смог отличиться при игре в большинстве. Евгений Малкин вышел за ворота, смог выдержать паузу и выдал «на пятак», а его напарник по национальной команде вколотил шайбу в ворота норвежцев.Вскоре Россия увеличила преимущество усилиями Артема Анисимова. Он подхватил шайбу возле «форпоста» соперника и метко направил ее мимо голкипера. На 29-й минуте Никита Кучеров сделал счет 3-0 в пользу отечественной сборной. Сергачев выполнил перевод на правый фланг, где Кучеров вышел вперед и забросил шайбу в дальний угол. Еще спустя минуту Евгений Дадонов сделал дубль, забил еще раз в ворота Норвегии, ассистировал ему Никита Гусев.