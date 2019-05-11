Дочь Игоря Николаева научилась управлять игрушечным автомобилем

Композитор опубликовал ролик в своем аккаунте в Instagram, в котором показал, как Вероника управляет машиной, умело перемещаясь по поворотам и останавливаясь на красный свет. Фанаты Николаева отметили, что девочка внимательно следит за дорогой и не съезжает с нее, грамотно объезжая преграды. Отдельные фолловеры засомневались в способности Вероники нажимать на тормоза, когда появляется красный сигнал, так как во дворе ее отца отсутствует светофор, но Игорь Николаев в ответ сообщил, что регулятором выступает он сам.Данный пост набрал больше 25 тысяч лайков и множество комментариев со стороны подписчиков, которые восхищаются умением Вероники управлять автомобилем.