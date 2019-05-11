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Дочь Игоря Николаева научилась управлять игрушечным автомобилем

Дочь музыканта Игоря Николаева Вероника стала водителем, сев за руль автомобиля. Ее игрушечная машина похожа на настоящий транспорт.
Дочь Игоря Николаева научилась управлять игрушечным автомобилем

Композитор опубликовал ролик в своем аккаунте в Instagram, в котором показал, как Вероника управляет машиной, умело перемещаясь по поворотам и останавливаясь на красный свет. Фанаты Николаева отметили, что девочка внимательно следит за дорогой и не съезжает с нее, грамотно объезжая преграды. Отдельные фолловеры засомневались в способности Вероники нажимать на тормоза, когда появляется красный сигнал, так как во дворе ее отца отсутствует светофор, но Игорь Николаев в ответ сообщил, что регулятором выступает он сам.

Данный пост набрал больше 25 тысяч лайков и множество комментариев со стороны подписчиков, которые восхищаются умением Вероники управлять автомобилем.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:09

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