Эксперты iFixit заявили о легкости ремонта Pixel 3a и Pixel 3a XL

Данные гаджеты не получили высоких баллов за параметр «ремонтопригодность», но 6 очков из имеющихся 10 тоже можно назвать неплохим показателем. В числе преимуществ Pixel 3a и Pixel 3a XL аналитики назвали модульность большей части компонентов их несложно заменить даже при снятом дисплее. Для разборки можно применить стандартные запчасти Torx T3, и не нужно прилагать особых усилий, дабы снять батарею.Экран довольно тонкий, но и он снимается без сложностей. Во время установки его проблематично повредить, а без дополнительной защиты очень вероятно. Раскритиковали в iFixit немалое количество тонких и длинных кабелей, которые очень легко повредить.Стоит напомнить, что Pixel 3A оснащен чипом Snapdragon 670, объемом оперативной памяти в 4 Гб, графикой Adreno 615, основной камерой на 12 Мп и другими особенностями.