Эксперты назвали простые правила для долгой и здоровой жизни





Крепкое здоровье человека заключается в постоянном контроле показателей, например, уровня холестерина и артериального давления. Врачи советуют регулярно проходить медицинские осмотры, сдавать кровь на анализ, что поможет предотвратить множество болезней. Важным является контроль питания, например, человеку для поддержания здоровья необходимо пить много воды и отказаться от сладкого и жирного. Малоподвижный образ жизни тоже негативно сказывается на здоровье, поэтому эксперты советуют чаще выходить на прогулки и дышать свежим воздухом. В частности, это помогает предотвратить возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.После 45 лет рекомендуется регулярно проверять уровень давления, а также следует бороться с ожирением. Правильное питание поможет в контроле веса и уровня сахара в крови. Эксперты отметили, что каждый пятый курильщик умирает от рака легких, а также от сигарет портятся зубы, сосуды и кожа.