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Эксперты назвали простые правила для долгой и здоровой жизни

Американские диетологи назвали семь простых шагов, которые помогут прожить долгую и здоровую жизнь. Для достижения цели следует тщательно контролировать состояние своего организма.
Эксперты назвали простые правила для долгой и здоровой жизни

Крепкое здоровье человека заключается в постоянном контроле показателей, например, уровня холестерина и артериального давления. Врачи советуют регулярно проходить медицинские осмотры, сдавать кровь на анализ, что поможет предотвратить множество болезней. Важным является контроль питания, например, человеку для поддержания здоровья необходимо пить много воды и отказаться от сладкого и жирного. Малоподвижный образ жизни тоже негативно сказывается на здоровье, поэтому эксперты советуют чаще выходить на прогулки и дышать свежим воздухом. В частности, это помогает предотвратить возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

После 45 лет рекомендуется регулярно проверять уровень давления, а также следует бороться с ожирением. Правильное питание поможет в контроле веса и уровня сахара в крови. Эксперты отметили, что каждый пятый курильщик умирает от рака легких, а также от сигарет портятся зубы, сосуды и кожа.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:10

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