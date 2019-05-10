В Рязани экстренно эвакуируют два торговых центра
В Рязани организована экстренная эвакуация посетителей торговых центров “Виктория Плаза” и “Атрон”. Очевидцы сообщают посредством публикаций в социальных сетях о запахе газа.
На опубликованном на просторах Сети видео запечатлено, как к ТЦ “Виктория Плаза” подъезжает пожарная машина. Местные жители сообщают, что поблизости от места происшествия наблюдается запах газа. Территория здания оцеплена, а на месте инцидента ведут работу прибывшие кинологи и другие спасательные службы. На данный момент причина эвакуации граждан официальными источниками не озвучивается.
В Сети также поступила информация о об эвакуации ТЦ “Атрон”. Официальные комментарии представителей спасательных служб отсутствуют.
На опубликованном на просторах Сети видео запечатлено, как к ТЦ “Виктория Плаза” подъезжает пожарная машина. Местные жители сообщают, что поблизости от места происшествия наблюдается запах газа. Территория здания оцеплена, а на месте инцидента ведут работу прибывшие кинологи и другие спасательные службы. На данный момент причина эвакуации граждан официальными источниками не озвучивается.
В Сети также поступила информация о об эвакуации ТЦ “Атрон”. Официальные комментарии представителей спасательных служб отсутствуют.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:46