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В Рязани экстренно эвакуируют два торговых центра

В Рязани организована экстренная эвакуация посетителей торговых центров “Виктория Плаза” и “Атрон”. Очевидцы сообщают посредством публикаций в социальных сетях о запахе газа.
В Рязани экстренно эвакуируют два торговых центра

На опубликованном на просторах Сети видео запечатлено, как к ТЦ “Виктория Плаза” подъезжает пожарная машина. Местные жители сообщают, что поблизости от места происшествия наблюдается запах газа. Территория здания оцеплена, а на месте инцидента ведут работу прибывшие кинологи и другие спасательные службы. На данный момент причина эвакуации граждан официальными источниками не озвучивается.

В Сети также поступила информация о об эвакуации ТЦ “Атрон”. Официальные комментарии представителей спасательных служб отсутствуют.



 
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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:46

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