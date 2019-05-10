На снимках показано самое дорогое купе BMW
В Сети появились снимки фотошпионов, которые смогли заснять новое самое дорогое купе компании BMW - 8 Series Gran Coupe. Презентация новинки пройдет в конце июня, а старт продаж запланирован на сентябрь, передняя часть авто должна копировать своего двухдверного собрата.
Совсем недавно компания BMW опубликовала тизер нового 8 Series Gran Coupe, однако представленный снимок добавил не слишком много информации об этом автомобиле. Фотография подтвердила слова представителей немецкого бренда о том, что машина получит спортивные пропорции и динамические плавные линии.
На снимках фотошпионов BMW 8 Series Gran Coupe в слабой маскировке проходит тесты на заснеженных дорогах. Предположения экспертов подтвердились, передняя часть ожидаемой новинки полностью копирует своего двухдверного собрата, поэтому перед авто даже не пытались скрыть от посторонних глаз. Чего не скажешь об остальном кузове, покрытом необычной маскировкой, лишающей возможности не только внимательно рассмотреть машину, но и скрывающей даже ее очертания за счет создания оптической иллюзии.
Салон BMW 8 Series Gran Coupe тоже должен копировать двухдверное купе, если не считать оформление его задней части. Она должна стать более просторной, чем у прошлой серии, это стало возможным за счет удлинения колесной базы. Сейчас это двухдверное купе BMW в России обойдется покупателю от 6 млн 830 тысяч до 8 млн 570 тысяч рублей.
Совсем недавно компания BMW опубликовала тизер нового 8 Series Gran Coupe, однако представленный снимок добавил не слишком много информации об этом автомобиле. Фотография подтвердила слова представителей немецкого бренда о том, что машина получит спортивные пропорции и динамические плавные линии.
На снимках фотошпионов BMW 8 Series Gran Coupe в слабой маскировке проходит тесты на заснеженных дорогах. Предположения экспертов подтвердились, передняя часть ожидаемой новинки полностью копирует своего двухдверного собрата, поэтому перед авто даже не пытались скрыть от посторонних глаз. Чего не скажешь об остальном кузове, покрытом необычной маскировкой, лишающей возможности не только внимательно рассмотреть машину, но и скрывающей даже ее очертания за счет создания оптической иллюзии.
Салон BMW 8 Series Gran Coupe тоже должен копировать двухдверное купе, если не считать оформление его задней части. Она должна стать более просторной, чем у прошлой серии, это стало возможным за счет удлинения колесной базы. Сейчас это двухдверное купе BMW в России обойдется покупателю от 6 млн 830 тысяч до 8 млн 570 тысяч рублей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:53