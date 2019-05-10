Станислав Садальский опубликовал архивное фото Леонида Утесова со съемок «Место встречи изменить нельзя»

Как заявил актер, сыгравший в фильме рецидивиста Кирпича, премьеру ленты приурочили ко Дню милиции. Дебют «Место встречи изменить нельзя» прошел осенью 1979 года, а снимать начали годом ранее. Несмотря на то что, работа над кинокартиной проходила на киностудии в Одессе, в этом городе снимали мало. Большую часть эпизодов создали в столице.Садальский опубликовал в Сети архивное фото, на котором Утесов стоит в московском саду Эрмитаж возле режиссера Станислава Говорухина и его помощников. Тогда он проживал в двух сотнях метров от сада и в один момент решил выйти прогуляться. Знаменитый фильм начинается с песни «Дорога на Берлин», именно ее исполнил Леонид Осипович, и кадров с шагающим Владимиром Шараповым к МУРу.Вспоминая то время, Садальский напомнил, что с последнего юбилея «Место встречи...» прошло пять лет, и на данный период умерла Наталья Крачковская, а в 2018 году скончался Говорухин. Актер отметил, что люди не могут жить вечно, но описываемый им фильм переживет его создателей.