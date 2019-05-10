Станислав Садальский опубликовал архивное фото Леонида Утесова со съемок «Место встречи изменить нельзя»
Как заявил актер, сыгравший в фильме рецидивиста Кирпича, премьеру ленты приурочили ко Дню милиции. Дебют «Место встречи изменить нельзя» прошел осенью 1979 года, а снимать начали годом ранее. Несмотря на то что, работа над кинокартиной проходила на киностудии в Одессе, в этом городе снимали мало. Большую часть эпизодов создали в столице.
Садальский опубликовал в Сети архивное фото, на котором Утесов стоит в московском саду Эрмитаж возле режиссера Станислава Говорухина и его помощников. Тогда он проживал в двух сотнях метров от сада и в один момент решил выйти прогуляться. Знаменитый фильм начинается с песни «Дорога на Берлин», именно ее исполнил Леонид Осипович, и кадров с шагающим Владимиром Шараповым к МУРу.
Вспоминая то время, Садальский напомнил, что с последнего юбилея «Место встречи...» прошло пять лет, и на данный период умерла Наталья Крачковская, а в 2018 году скончался Говорухин. Актер отметил, что люди не могут жить вечно, но описываемый им фильм переживет его создателей.
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🎥Может быть, наш фильм проживет чуть дольше нас..? В 🎬 этом году исполняется 40 лет фильму "Место встречи изменить нельзя". Его премьеру тогда приурочили ко Дню милиции в ноябре 1979 года. А стартовали съемки 10 мая 1978-го – ровно 41 год назад. Несмотря на то, что "Место встречи" - фильм Одесской киностудии, в самой Одессе снимали мало. Из самых известных эпизодов - сцена в бильярдной. Основная работа шла в Москве. Вот редкое фото: Леонид Осипович Утесов в московском саду "Эрмитаж" со съемочной группой фильма – рядом с ним режиссер Станислав Говорухин, художник-постановщик Валентин Гидулянов и оператор-постановщик Леонид Бурлака.(Утесов жил в200 метрах от сада Эрмитаж вышел, просто погулять) ✔️Как вы помните, первые кадры "Места встречи" начинаются именно с песни Утесова "Дорога на Берлин": С боем взяли город Брянск. Город весь прошли И последней улицы Название прочли. А название такое, Право слово, боевое: Минская улица по городу идет, - Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога… …🎖Володя Шарапов шагает по победной столице на Петровку, 38. Путь его проходит через сад "Эрмитаж", который находится через дорогу от знаменитого здания МУРа. Здесь он первый раз видит Варю Синичкину: актриса Наташа Данилова тянет за руку мальчика, в роли которого снялся младший сын Марины Влади Владимир… С прошлого юбилея прошло пять лет. За это время не стало Наташи Крачковской – уже тогда ее на съемки, посвященные 35-летию картины, привозили в инвалидном кресле. В прошлом году ушел Станислав Говорухин… Что делать, люди не вечны. Может быть, наш фильм проживет чуть дольше нас..? С праздником Победы вас, друзья! #местовстречиизменитьнельзя #утесов #говорухин #сьемка #случай #воткакбывает #конкин #садальский #юбилей #случай #кирпич #шарапов #высоцкий #эрмитаж