АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Прослушивание музыки в рабочее время повышает продуктивность
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Анфиса Чехова в ответ на критику рассказала всю правду о своих зубах

Известная телеведущая Анфиса Чехова решила рассказать всю правду о своих зубах после того, как некоторые фолловеры обвинили ее в «искусственной» улыбке. По словам знаменитости, в свои годы она поставила себе одну коронку и несколько пломб.
Анфиса Чехова в ответ на критику рассказала всю правду о своих зубах

Анфиса Чехова устала читать комментарии с подобными обвинениями, поэтому решила ответить на них, чтобы подобных вопросов больше не возникало. Никаких виниров или имплантов звезда не ставила, а ее улыбка и зубы даны природой. Более того, на подобные процедуры телезвезда не решилась бы, тем более такой необходимости в ее случае нет.

Телеведущая призналась, что на протяжение длительного времени посещает одну клинику, где проверяет свои зубы и вовремя их лечит. Не так давно она прошла процедуру реставрации, однако она предусматривала лишь установку пломб, после чего, по словам Чеховой, ее улыбка стала еще красивее. Своим фанатам знаменитость посоветовала следить за состоянием зубов, чтобы в будущем не пришлось вставлять искусственные импланты, что позволит обладать «полным ртом счастья».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кардиолог назвал способы распознать
Эксперты iFixit заявили о легкости
Анастасия Волочкова сообщила о миллионе
Ученые: Прослушивание музыки в рабочее
Эксперты назвали простые правила для
Станислав Садальский опубликовал
На снимках показано самое дорогое купе
В Рязани экстренно эвакуируют два
В Англии открылась огромная воронка
Йохан Филип Асбек намекнул на появление
Анфиса Чехова в ответ на критику
Эксперты рассказали о продуктах,
Певицу МакSим могут выписать уже через
По улицам Башкирии прогулялся странный
Ирину Корчевникову сняли с должности
Эксперты: Операции по увеличению пениса
Анна Семенович откровенным фото
В Башкирии в ДТП с опрокинувшимся
Появились снимки последствий применения
Стоматологи рассказали о правилах
В Бердске пьяная женщина бегала голой
Флагман OnePlus 7 Pro получит
В Тамбовской области 9-летнего ребенка
Лев Лещенко ответил на критику в адрес
Федор Конюхов первым в мире переплыл
Ученые установили механизм потери воды
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Алика Смехова призналась в аллергии на
Ученые: Брак не является гарантией
Анна Седокова продемонстрировала
Просмотреть все новости