Анфиса Чехова в ответ на критику рассказала всю правду о своих зубах

Анфиса Чехова устала читать комментарии с подобными обвинениями, поэтому решила ответить на них, чтобы подобных вопросов больше не возникало. Никаких виниров или имплантов звезда не ставила, а ее улыбка и зубы даны природой. Более того, на подобные процедуры телезвезда не решилась бы, тем более такой необходимости в ее случае нет.Телеведущая призналась, что на протяжение длительного времени посещает одну клинику, где проверяет свои зубы и вовремя их лечит. Не так давно она прошла процедуру реставрации, однако она предусматривала лишь установку пломб, после чего, по словам Чеховой, ее улыбка стала еще красивее. Своим фанатам знаменитость посоветовала следить за состоянием зубов, чтобы в будущем не пришлось вставлять искусственные импланты, что позволит обладать «полным ртом счастья».