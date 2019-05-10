В Англии открылась огромная воронка времен Ледникового периода





Яму, так изначально ее охарактеризовали жители внутреннего побережья Западного Дорсете, посчитали просто странным углублением, но все-таки решили вызвать на помощь геологов, так как поверхность земли вокруг отверстия казалась очень слабой и нестабильной. Интуиция не подвела людей, ведь за этой небольшой дырой скрывалась огромная воронка с потенциальным размером до 30 метров в ширину и 15 метров в глубину.Прибывшие на место геологи изучили это углубление и смогли рассказать историю его возникновения. Данная огромная воронка оказалась меньше предполагаемых размеров, но ее габариты все равно были существенными. Эта яма образовалась естественным путем еще во времена последнего Ледникового периода.Так происходит тогда, когда лед проникает под землю. Сначала он может расширяться, но когда климат меняется, вода начинает таять и этот процесс приводит к растворению пород под землей, тогда как верхние слои остаются целыми. В конечном итоге это приводит к тому, что «крыша» под воздействием других факторов обрушается и образуется воронка. В этой местности зафиксированы порядка 200 таких объектов, но все они меньшего размера.