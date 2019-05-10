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В Англии открылась огромная воронка времен Ледникового периода

В Западном Дорсете, Англия, местные жители обнаружили странное углубление в земле и сообщили об этом геологам. Оказалось, что это огромная воронка, образовавшаяся во времена последнего Ледникового периода, и открылась она совсем недавно.
В Англии открылась огромная воронка времен Ледникового периода

Яму, так изначально ее охарактеризовали жители внутреннего побережья Западного Дорсете, посчитали просто странным углублением, но все-таки решили вызвать на помощь геологов, так как поверхность земли вокруг отверстия казалась очень слабой и нестабильной. Интуиция не подвела людей, ведь за этой небольшой дырой скрывалась огромная воронка с потенциальным размером до 30 метров в ширину и 15 метров в глубину.

Прибывшие на место геологи изучили это углубление и смогли рассказать историю его возникновения. Данная огромная воронка оказалась меньше предполагаемых размеров, но ее габариты все равно были существенными. Эта яма образовалась естественным путем еще во времена последнего Ледникового периода.
В Англии открылась огромная воронка времен Ледникового периода

Так происходит тогда, когда лед проникает под землю. Сначала он может расширяться, но когда климат меняется, вода начинает таять и этот процесс приводит к растворению пород под землей, тогда как верхние слои остаются целыми. В конечном итоге это приводит к тому, что «крыша» под воздействием других факторов обрушается и образуется воронка. В этой местности зафиксированы порядка 200 таких объектов, но все они меньшего размера.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:45

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