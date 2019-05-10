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Певицу МакSим могут выписать уже через неделю

Известную российскую певицу Марину Абросимову, выступающую под псевдонимом МакSим, могут выписать из больницы уже в ближайшее время. Об этом СМИ сообщила ее представитель, по словам Маргариты Соколовой, это может случиться через неделю или полторы.
Певицу МакSим могут выписать уже через неделю

Сейчас МакSим находится в одном из московских медицинских учреждений, куда певицу перевезли после улучшения состояния. Первое время после аварии, в которой она получила множество травм, гематом и ссадин, российская артистка находилась под присмотром иностранных врачей за рубежом, где и случилось ДТП.

В настоящий момент самочувствие МакSим значительно улучшилось, рассказывает Маргарита Соколова. По словам представителя певицы, она идет на поправку и с каждым днем чувствует себя все лучше. «Ждем выписки», - констатирует она. На вопрос, когда Марина Абросимова сможет покинуть больницу, менеджер певицы ответила: «Думаю, через неделю-полторы». После этого представитель исполнительницы добавила, что окончательное решение будет за врачами, им артистка полностью доверяет.

Напомним, около месяца назад МакSим попала в серьезное ДТП, в результате чего получила множество травм. Первой эту информацию сообщила ее менеджер. Тогда она разместила у себя в Instagram-аккаунте несколько снимков ног и рук певицы, полностью покрытых синяками.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:20

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