Певицу МакSим могут выписать уже через неделю

Сейчас МакSим находится в одном из московских медицинских учреждений, куда певицу перевезли после улучшения состояния. Первое время после аварии, в которой она получила множество травм, гематом и ссадин, российская артистка находилась под присмотром иностранных врачей за рубежом, где и случилось ДТП.В настоящий момент самочувствие МакSим значительно улучшилось, рассказывает Маргарита Соколова. По словам представителя певицы, она идет на поправку и с каждым днем чувствует себя все лучше. «Ждем выписки», - констатирует она. На вопрос, когда Марина Абросимова сможет покинуть больницу, менеджер певицы ответила: «Думаю, через неделю-полторы». После этого представитель исполнительницы добавила, что окончательное решение будет за врачами, им артистка полностью доверяет.Напомним, около месяца назад МакSим попала в серьезное ДТП, в результате чего получила множество травм. Первой эту информацию сообщила ее менеджер. Тогда она разместила у себя в Instagram-аккаунте несколько снимков ног и рук певицы, полностью покрытых синяками.