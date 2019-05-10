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Ирину Корчевникову сняли с должности директора Театра кукол им. Сергея Образцова

В Театре кукол им. Сергея Образцова произошла неожиданная смена руководства. По решению Минкульта на место прежнего руководителя Ирины Корчевниковой пришел ранее выступавший в большом теннисе Владимир Бакулев.
Ирину Корчевникову сняли с должности директора Театра кукол им. Сергея Образцова

Учредителем театра выступает Министерство культуры, которое не стало продлевать договоренности с Корчевниковой. Она занимала данный пост последние шесть лет, и несмотря на все заслуги руководство сменили очень оперативно. Артисты пришли в недоумение из-за срочных перемен, к примеру, режиссер Борис Константинов отметил отсутствие знакомства с труппой. У многих возникли вопросы о заслугах теннисиста Владимира Бакулева, но при этом сотрудники выразили готовность работать и ставить новые спектакли.

В спорте 54-летний Бакулев стал заметной фигурой, а также занимал пост советника вице-мэра Москвы. В 2012 году он выступал руководителем “Современника”, но вскоре ушел “по соглашению сторон”.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:04

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