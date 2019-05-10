Ирину Корчевникову сняли с должности директора Театра кукол им. Сергея Образцова





Учредителем театра выступает Министерство культуры, которое не стало продлевать договоренности с Корчевниковой. Она занимала данный пост последние шесть лет, и несмотря на все заслуги руководство сменили очень оперативно. Артисты пришли в недоумение из-за срочных перемен, к примеру, режиссер Борис Константинов отметил отсутствие знакомства с труппой. У многих возникли вопросы о заслугах теннисиста Владимира Бакулева, но при этом сотрудники выразили готовность работать и ставить новые спектакли.В спорте 54-летний Бакулев стал заметной фигурой, а также занимал пост советника вице-мэра Москвы. В 2012 году он выступал руководителем “Современника”, но вскоре ушел “по соглашению сторон”.