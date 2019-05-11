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Искусственный интеллект способен точнее дерматологов диагностировать меланому

В Немецком центре исследования рака специалисты смогли научить искусственный интеллект (ИИ) диагностировать меланому. Исследование показало: алгоритм точнее дерматологов справился с определением рака кожи.

Искусственный интеллект способен точнее дерматологов диагностировать меланому

Во время эксперимента анализировались 100 снимков дефектов кожи, при этом 20 из них являлись меланомой, а 80 – доброкачественными родинками. 157 экспертам из университетских клиник кожи предстояло узнать, в каких случаях следует проводить биопсию или брать образец ткани. Материалы оценивал и алгоритм, в чью базу ввели 12 378 изображений. 7 дерматологов превзошли результаты ИИ, 14 – хорошо справились с заданием, а 136 – не смогли сравниться с данными виртуального «специалиста».

Исследование позволило сделать вывод: в среднем искусственный интеллект оказался более точным, оценивая опухоли кожи, в отличие от медицинских экспертов. Результаты не зависели ни от опыта, ни от должности эксперта. Немецкие ученые объяснили, что использовать лишь ИИ не следует, ведь он знаком только с двумя диагнозами – родимым пятном и меланомой.
Искусственный интеллект способен точнее дерматологов диагностировать меланому

В будущем помощь машинного мышления будет очень полезной в определении точных диагнозов, дополняя клиническую оценку заболеваний кожи. Это можно сравнить с автопилотом в самолете, который не помешает в хорошую погоду и во время частых маршрутов, однако в сложных ситуациях пилот сам должен брать на себя ответственность. Компьютер не может справиться с проблемой самостоятельно, заключил Йохен Свен Утикал, возглавляющий научную работу.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:12

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