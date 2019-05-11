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Эксперты назвали причины возникновения ложной беременности

Эксперты рассказали о проблемах ложной беременности и объяснили причины ее развития. Специалисты отмечают, к подобным проблемам приводят нарушение гормонального фона, проблемы с психикой и перенесенные в прошлом болезни.
Эксперты назвали причины возникновения ложной беременности

Согласно статистике, лишь 6 беременных женщин из 22 тысяч испытывают ложную ее версию. Спектр причин возникновения подобной проблемы очень широкий, но условно его можно поделить на три большие группы: гормональные, психические и физические. В первом случае у женщин нарушается работа гипоталамуса, из-за чего некоторые вещества начинают вырабатываться в неправильном объеме. В таком случае представительнице прекрасного пола может казаться, что она беременна. У нее изменится самочувствие и эмоциональное состояние, все это будет свидетельствовать о зачатии ребенка, но на самом деле это не так.

Психические причины возникновения ложной беременности очень обширны, все их описать невозможно. Такие симптомы могут возникнуть на фоне выкидышей, проблем с рождениям и зачатием ребенка, опытом сексуального насилия в прошлом, боязни стать матерью и т. д. В целом любые проблемы с психикой способны привести к тому, что женщина начнет ждать ребенка.

Последняя причина ложной беременности – это физические отклонения. Они связаны с последствием развития опухолей в тазовой и брюшной полости, старением и вздутием живота из-за медикаментов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:06

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