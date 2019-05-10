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Лев Лещенко ответил на критику в адрес Максима Виторгана после его слов о Дне Победы

Лев Лещенко высказался о критике в адрес Максима Виторгана, который сделал резкое заявление о праздновании в РФ Дня Победы. Артист назвал важным понять, что прежде всего 9 мая касается ветеранов.
Лев Лещенко ответил на критику в адрес Максима Виторгана после его слов о Дне Победы

Накануне в соцсети Виторган раскритиковал тех, кто отмечает День Победы с шоу и веселой компанией. Артист призвал выразить сочувствие и благодарность тем, кто выжил в войне и помог освободить земли от захватчиков. По мнению Виторгана, гражданам РФ следует праздновать скромнее, но его мнение перефразировали в СМИ, в связи с чем он посоветовал обратиться к первоисточнику. Певец Лев Лещенко решил оценить мнение Виторгана, отметив, что на этот счет имеется много позиций.

В интервью “Nation News” Лев Лещенко напомнил, что имеются те, кто вообще требует отменить 9 мая, поэтому Виторган имеет право на собственное мнение. Артист выступал в Челябинске, где пел грустные песни, а ветераны предпочитали радоваться и танцевать. Лещенко считает, что День Победы создан для ветеранов и всех участников войны. В заключении певец сказал, что для каждого важны определенные вещи: кто-то любит торжественную часть, чтобы поблагодарить тех, кто подарил свободную жизнь, а другие могут предпочитать веселье.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:03

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