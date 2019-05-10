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Ученые установили механизм потери воды Марсом

Международная группа ученых, состоящая из россиян и немцев, провела моделирование и узнала, как и почему Марс регулярно теряет воду. Оказалось, что дело в особом механизме работы его атмосферы, именно она приводит к исчезновению этого вещества с поверхности.
Ученые установили механизм потери воды Марсом

Ученые отмечают, раньше Марс был планетой с большим количество воды. На его поверхности находились не только реки и озера, но даже моря и океаны. В настоящий момент на Красной планете осталось всего 20% от первоначального запаса воды, имевшегося в момент ее расцвета. Многие ученые уже давно являлись сторонниками теорий того, что раньше на Марсе было много водоемов, но никто не мог объяснить, куда они делись и почему это произошло. Существовали даже догадки, что вода испарилась из-за активного падения на поверхность Планеты астероидов и метеоритов.

Группа из российских и немецкий ученых нашли ответ на этот вопрос. Марс теряет воду из-за особенностей своей атмосферы, которая на определенных этапах стимулирует этот процесс. Так происходит тогда, когда в южном полушарии Планеты наступает лето. Вода превращалась в пар и поднималась в средние слои атмосферы. Ее часть шла к полюсам и превращалась там в лед, а другая – перемещалась еще выше. В верхних слоях атмосферы под воздействием ультрафиолетового излучения вода делилась на водород и гидроксильные радикалы, после чего первый улетал в космос. В результате это привело к пересыханию всех водоемов на поверхности Планеты.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:48

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