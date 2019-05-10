Ольга Бузова заявила, что не обращает внимания на людей, которые говорят про нее «гадости»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и восходящая исполнительница Ольга Бузова призналась, что не обращает внимания на людей, которые говорят про нее «гадости». По мнению многочисленных фолловеров, телезнаменитость намекнула на блогера Анастасию Ивлееву.
Не секрет, что на днях бывшая телеведущая телепередачи «Орел и Решка» в очередной раз нелицеприятно высказалась в адрес своей коллеги. Ивлеева заявила, что ее «дико бесит», когда ее сравнивают с Бузовой и даже объяснила почему. По словам Анастасии, многие думают, что ее контент и контент Ольги очень похож, однако это не так.
Многие пользователи Сети были уверены, что и в этот раз Бузова сделает вид, что не знает о высказываниях в ее адрес Ивлеевой. Впрочем, они ошиблись.
По всей видимости, в этот раз Ольгу задела нецензурная лексика Анастасии, которую она то и дело употребляла, говоря о ней. Бузова опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, где намекая на Ивлееву, заявила, что не обращает внимания на людей, которые говорят про нее «гадости».
К слову, в этот раз большая часть фолловеров встала на сторону Бузовой. По мнению подписчиков, Ивлеева «хайпит» на имени ведущей «Дома-2».
Не секрет, что на днях бывшая телеведущая телепередачи «Орел и Решка» в очередной раз нелицеприятно высказалась в адрес своей коллеги. Ивлеева заявила, что ее «дико бесит», когда ее сравнивают с Бузовой и даже объяснила почему. По словам Анастасии, многие думают, что ее контент и контент Ольги очень похож, однако это не так.
«У нас абсолютно разный контент!» - заявила Ивлеева в своем новом выпуске YouTube-шоу «Agent show».
Многие пользователи Сети были уверены, что и в этот раз Бузова сделает вид, что не знает о высказываниях в ее адрес Ивлеевой. Впрочем, они ошиблись.
По всей видимости, в этот раз Ольгу задела нецензурная лексика Анастасии, которую она то и дело употребляла, говоря о ней. Бузова опубликовала у себя на странице в Instagram свежий Stories, где намекая на Ивлееву, заявила, что не обращает внимания на людей, которые говорят про нее «гадости».
«Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь своей любимой работкой! Именно она приносит мне удовольствие. И да... так я зарабатываю», - заявила Ольга.
К слову, в этот раз большая часть фолловеров встала на сторону Бузовой. По мнению подписчиков, Ивлеева «хайпит» на имени ведущей «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:15