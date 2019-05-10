Ольга Бузова заявила, что не обращает внимания на людей, которые говорят про нее «гадости»

«У нас абсолютно разный контент!» - заявила Ивлеева в своем новом выпуске YouTube-шоу «Agent show».

«Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь своей любимой работкой! Именно она приносит мне удовольствие. И да... так я зарабатываю», - заявила Ольга.



