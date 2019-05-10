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Айза Анохина оказалась в реанимации в Камбодже из-за отравления и панической атаки

Российский дизайнер и бьюти-блогер Айза Анохина оповестила своих поклонников в сети Instagram о проблемах со здоровьем. Артистка оказалась в реанимации в Камбодже из-за отравления и панической атаки.
Айза Анохина оказалась в реанимации в Камбодже из-за отравления и панической атаки

На своей странице в сети Instagram Айза Анохина поприветствовала публику, поздравив подписчиков с праздниками. Затем артистка отметила, что некоторое время отсутствовала в социальных сетях, поскольку оказалась в камбоджийской реанимации. Выяснилось, что артистка отравилась, но из-за непрерывного съемочного графика волнение и усталость привели к панической атаке. Теледива госпитализировали в местную больницу, где ввели в сон, поскольку артистка кричала, что умирает. Анохина не хочет больше вспоминать этот день из-за пережитого ужаса, в который ее ввело понимание того, что она больше не увидит своих близких.

Айза Анохина выразила благодарность гиду Елене за помощь и слова поддержки, а также съемочной команде за то, что были рядом в тяжелые часы. Артистка отметила, что чувствует себя лучше и уже хочет оказаться ближе к семье. При этом она не отказывается от съемок, отметив, что впервые участвует в таком масштабном проекте. Теледива сотрудничает с украинской группой, которую назвала командой профессионалов, а также рассказала, что во время работы им пришлось убегать от полиции, преодолевать трудности и снимать в сложных условиях.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:03

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