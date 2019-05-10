Стоматологи рассказали о правилах чистки зубов для здоровья десен





Чистить зубы нужно два раза в день, отмечают стоматологи. Утром это позволит освежить дыхание после ночи, а вечером – очистит ротовую полость от остатков еды, накопившихся там в течении дня. Чистка прямо перед сном позволяет зубам и деснам всю ночь отдыхать и восстанавливаться, а если в это время они будут грязными, то это приведет к их стрессу.В случае возникновения проблем с ротовой полостью при соблюдении этого правила нужно приобретать зубную нить. Она позволит очищать те места, куда обычная щетка не может попасть, что повысит качество процедур. Стоматологи рекомендуют применять зубную нить вечером, так как с помощью нее можно повредить десна и зубы, поэтому важно во время ее использования никуда не спешить и быть расслабленным.Существует еще одно правило, оно поможет тем, кому перечисленных выше процедур не хватает, и их десна продолжают болеть и кровоточить. Стоматологи рекомендуют приобрести зубной ершик, он бывает мягкий и твердый. Это средство используется для дополнительной очистки зубов и ротовой полости. Если все эти советы не помогают, и десна продолжают кровоточить, стоматологи рекомендуют обращаться за помощью к специалисту.