Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных стран для летнего отдыха





Уже второе лето подряд самой популярной страной для отдыха у жителей России является Грузия. На нее приходится 10% всего туристического потока из РФ, это значит, что каждый 10 авиабилет был приобретен для перелета именно в эту страну. На второй строчке в ТОП-10 эксперты расположили Черногорию. Испания также вошла в первую тройку лучших стран для летнего отдыха. Эксперты отмечают, в этом сезоне цены на авиабилеты в данные страны изменились. За полет в Грузию придется заплатить на 9% больше, а в Черногорию – на 7%. Любителям испанских курортов повезло куда больше, авиабилет в эту страну подешевел на 6%.Множество российских туристов желают отдохнуть в Италии и Германии, поэтому эти страны также оказалась в ТОП-10. Последняя, что очень примечательно, в прошлогоднем рейтинге отсутствовала. Следующие места по количеству забронированных авиабилетов на лето 2019 года распределились так: Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан. Стоимость перелета в эти страны также претерпела изменения по сравнению с прошлым периодом. Желающие отдохнуть в Болгарии заплатят на 7% больше, в Азербайджане – на 15%, в Киргизии – на 20%, а в Молдавии на целых 25%.