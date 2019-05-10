ПФР назвал, сколько баллов добавят работающим пенсионерам в августе





Пенсионный Фонд России рассказал о баллах, которые будут начислены работающим пенсионерам летом этого года. В августе произойдёт перерасчёт пенсий, где учтут данные за 2018-й. Даты назначения выплат, включая социальные, их размеры и виды уже указаны на официальном сайте фонда.Более детально ознакомиться с информацией можно в личных онлайн-кабинетах граждан. Сообщат россиянам и о тех правах, что до этого не учитывались. За 2018 год и ранее данные о баллах, заработке, стаже и страховке не указаны.Также ПФР отмечает, что максимальный порог индивидуального коэффициента, учитываемого при перерасчёте пенсии, равен 3. Он будет засчитан, к примеру, если ИЛС за прошлый год - 8 баллов. Коэффициент повлияет на размер пенсии, который определят 1 августа 2019 года.