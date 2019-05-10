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Нижегородские ученые разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний мозга

Специалисты из Нижнего Новгорода разработали новый способ диагностики онкологических заболеваний головного мозга в процессе хирургического вмешательства. Метод разработан на основе оптической когерентной томографии, в настоящее время широко используемой в офтальмологии.
Нижегородские ученые разработали новый метод диагностики онкологических заболеваний мозга

С помощью аппарата для оптической когерентной томографии ученым удалось получить снимки тканей головного мозга, на которых хорошо прослеживается отличие между пораженными и здоровыми клетками. Этот способ диагностики делает процедуру хирургического вмешательства значительно проще и увеличивает ее эффективность.

По сравнению с другими способами исследования, например, УЗИ и МРТ, оптическая когерентная томография позволяет сделать изображения с более высоким разрешением. По ним медики могут определить однородность структуры ткани. В особо сложных случаях аппарат позволяет отобразить с помощью разных цветов происходящие в мозге процессы.

Ученые также хотят создать специальный зонд для взятия тканей головного мозга на анализ. На данный момент онкологам и нейрохирургам приходится забирать много материала для анализа, что представляет опасность для жизни больного. При помощи оптической когерентной томографии они могли бы определить точное место расположения пораженной ткани. Это сократит число образцов для анализов и сделает забор безопаснее.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:34

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