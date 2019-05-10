В Ставропольском крае при столкновении легковушки с деревом погибли два человека





Инцидент произошел в Ипатовском районе, а именно на 66-м км дороги, соединяющей между собой Преградное, Тахту и Ипатово. Пострадавшая “девятка” двигалась со стороны населенного пункта Горлинка утром 10 мая. Вылетев с дороги транспорт врезался в дерево, растущее в кювете. Кузов машины сильно пострадал после удара, а находившиеся в салоне 23-летний водитель и 36-летний пассажир скончались до приезда “скорой помощи” из-за полученных травм.Как сообщают сотрудники региональной службы ГИБДД, предполагаемой причиной аварии могла стать высокая скорость движения. У погибших были взяты образцы крови для определения присутствия спиртного. По факту ДТП проводится проверка.