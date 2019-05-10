Ученые обнаружили дерево, возраст которого более 2000 лет





Ученые, которые занимаются изучением колец деревьев, обнаружили дерево Taxodium distichum, которое называют лысым кипарисом. Это растение входит в список старейших живых представителей флоры. Специалисты плотно изучают деревообразующие кольца, которые дадут представление об изменениях климата на протяжении жизни этой находки.Также ученые получили новые данные о продолжительности жизни конкретно этого вида растения. Специалисты предполагают найти в радиусе 100 км от находки еще несколько деревьев старше 2000 лет.Самым старым же растением на сегодняшний день считается щетинистая сосна, возраст которой составляет 5666 лет. Такой продолжительностью жизни еще могут "похвастаться" лишь некоторые растения, например, отдельные деревья можжевельника, гигантские секвойи или алерсии.