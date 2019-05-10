АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Саша Черно считает причиной своей депрессии сглаз недоброжелателей

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно вновь пожаловалась поклонникам на депрессию и плохое настроение. Однако теперь звезда реалити-шоу уверена, что причиной всему - сглаз недоброжелателей.
Саша Черно считает причиной своей депрессии сглаз недоброжелателей

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно никак не может определиться, какой из вариантов ее прически был бы идеальным. Девушка ничего не может с собой поделать, неудачи следуют за ней одна за другой, все буквально валится из рук, а поднять настроение никак не получается.

Причиной хандры Саша Черно считает сглаз недоброжелателей, якобы именно они виноваты во всех ее страданиях. Еще одним фактором звезда "Дома-2" называет влияние Луны, когда она находится в данной фазе, при чем влияет это исключительно на жену Иосифа Оганесяна. Девушка не находит себе места, а сделать ничего не может.

О своих переживаниях Саша Черно решила рассказать фолловерам в Instagram, однако понимания не получила. Наоборот, она в очередной раз попала под волну критики, ведь вес девушки не только не уменьшился, но и стал еще больше. Многие отметили, что депрессия - это медицинский термин, который просто так употреблять не стоит, а обычная хандра бывает у всех. Тем более звезда "Дома-2" не отказывается от любимых продуктов, несмотря на набор веса, а это явно не признак депрессии.

Фолловеры добавили, что Саша Черно на самом деле чувствует себя счастливой, и посоветовали ей брать пример с супруга. Иосиф Оганесян, напротив, находится в хорошем расположении духа, часто дурачится и шутит вместе с коллегами по проекту. Именно в веселом характере молодого человека некоторые поклонники увидели причину депрессии его избранницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Хилари Дафф официально объявила о
Названы ТОП-5 авто всех времен по
Евгения Феофилактова раскритиковала
Ольга Орлова во время съемок "Дома-2"
Врачи нашли более безопасный метод
Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову
Медики перечислили меры профилактики
«Противно уже смотреть»: Ольга Бузова
Ученые: Гонорея может передаваться
«Хотела посмотреть на знаменитого
Новый флагман Redmi перед выпуском
Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли
Ученые определили продукт, помогающий
У суррогатной матери Ким Кардашьян и
Татьяна Африкантова опять развязала
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Просмотреть все новости