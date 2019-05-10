Саша Черно считает причиной своей депрессии сглаз недоброжелателей

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно никак не может определиться, какой из вариантов ее прически был бы идеальным. Девушка ничего не может с собой поделать, неудачи следуют за ней одна за другой, все буквально валится из рук, а поднять настроение никак не получается.Причиной хандры Саша Черно считает сглаз недоброжелателей, якобы именно они виноваты во всех ее страданиях. Еще одним фактором звезда "Дома-2" называет влияние Луны, когда она находится в данной фазе, при чем влияет это исключительно на жену Иосифа Оганесяна. Девушка не находит себе места, а сделать ничего не может.О своих переживаниях Саша Черно решила рассказать фолловерам в Instagram, однако понимания не получила. Наоборот, она в очередной раз попала под волну критики, ведь вес девушки не только не уменьшился, но и стал еще больше. Многие отметили, что депрессия - это медицинский термин, который просто так употреблять не стоит, а обычная хандра бывает у всех. Тем более звезда "Дома-2" не отказывается от любимых продуктов, несмотря на набор веса, а это явно не признак депрессии.Фолловеры добавили, что Саша Черно на самом деле чувствует себя счастливой, и посоветовали ей брать пример с супруга. Иосиф Оганесян, напротив, находится в хорошем расположении духа, часто дурачится и шутит вместе с коллегами по проекту. Именно в веселом характере молодого человека некоторые поклонники увидели причину депрессии его избранницы.