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Роспотребнадзор рассказал россиянам об эффективных способах защиты от перегрева в жаркий период

Роспотребнадзор решил рассказать россиянам об эффективных способах, позволяющих защитить организм от перегрева в жаркий период. Рекомендации опубликованы на официальном сайте федерального ведомства.

Роспотребнадзор рассказал россиянам об эффективных способах защиты от перегрева в жаркий период

Специалисты отметили, что в некоторых регионах России уже зафиксирована аномально жаркая погода, превышающая многолетние температурные показатели, характерные для начала мая. Состояние здоровья детей и людей пенсионного возраста может ухудшаться из-за повышенной температуры. Речь идет о случаях перегрева организма, резком ухудшении здоровья и обострении хронических болезней.

Ведомство советует гражданам не увлекаться длительными прогулками в жару, задуматься о снижении физических нагрузок и вентиляции помещений. Важно потреблять достаточное количество чистой воды, ходить в одежде из натуральных, дышащих тканей из хлопка или льна светлых оттенков. Следует обратить внимание и на питание. В частности, лучше ограничить употребление жирной, высокоуглеводной пищи, газированных и алкогольных напитков. В жаркий сезон будут полезными фрукты, овощи, рыба или морепродукты, морсы, отвары из сухофруктов.
Роспотребнадзор рассказал россиянам об эффективных способах защиты от перегрева в жаркий период

Эксперты напомнили и о питьевом режиме: в сутки нужно выпивать около 1,5 литра жидкости. Людям, страдающим заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы, увеличивать объем воды не рекомендуется.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:10

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