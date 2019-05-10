Роспотребнадзор рассказал россиянам об эффективных способах защиты от перегрева в жаркий период





Специалисты отметили, что в некоторых регионах России уже зафиксирована аномально жаркая погода, превышающая многолетние температурные показатели, характерные для начала мая. Состояние здоровья детей и людей пенсионного возраста может ухудшаться из-за повышенной температуры. Речь идет о случаях перегрева организма, резком ухудшении здоровья и обострении хронических болезней.Ведомство советует гражданам не увлекаться длительными прогулками в жару, задуматься о снижении физических нагрузок и вентиляции помещений. Важно потреблять достаточное количество чистой воды, ходить в одежде из натуральных, дышащих тканей из хлопка или льна светлых оттенков. Следует обратить внимание и на питание. В частности, лучше ограничить употребление жирной, высокоуглеводной пищи, газированных и алкогольных напитков. В жаркий сезон будут полезными фрукты, овощи, рыба или морепродукты, морсы, отвары из сухофруктов.Эксперты напомнили и о питьевом режиме: в сутки нужно выпивать около 1,5 литра жидкости. Людям, страдающим заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы, увеличивать объем воды не рекомендуется.