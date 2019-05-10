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Объявлены цены на новый кроссовер Dongfeng AX5

Объявлены цены на новый китайский кроссовер Dongfeng AX5, вышедший 9 мая. Три комплектации автомобиля обойдутся покупателям по цене от 827 тысяч рублей за экземпляр.
Объявлены цены на новый кроссовер Dongfeng AX5

Компания Dongfeng назвала расценки на новую генерацию модели AX5, подешевевшей на 20 тысяч юаней, в сравнении с предшественницей. В трёх вариантах комплектации приобрести кроссовер можно от 827 до 1,02 млн рублей. Габариты машины увеличились и равны 4545x1806x1670 миллиметров. Колёсная база AX5 составила 2630 мм.

Получила новинка радиаторную V-образную решётку в фирме щита, элементы экстерьера с хромом, рейлинги, светодиодные огни и диски на 18 дюймов. Dongfeng AX5 также может похвастаться люком с электроприводом, WindLink Lite, мультирулём, бесключевым доступом и комплексом мультимедиа, который включает тачскрин на 9 дюймов.

Помимо новой консоли, кроссовер получил чёрно-красную отделку салона и 23 отсека для вещей. Турбомотор на 1,4 л обладает мощностью 140 л. с., роботизированная трансмиссия - 6 скоростями и двойным сцеплением.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:35

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