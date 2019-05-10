Объявлены цены на новый кроссовер Dongfeng AX5





Компания Dongfeng назвала расценки на новую генерацию модели AX5, подешевевшей на 20 тысяч юаней, в сравнении с предшественницей. В трёх вариантах комплектации приобрести кроссовер можно от 827 до 1,02 млн рублей. Габариты машины увеличились и равны 4545x1806x1670 миллиметров. Колёсная база AX5 составила 2630 мм.Получила новинка радиаторную V-образную решётку в фирме щита, элементы экстерьера с хромом, рейлинги, светодиодные огни и диски на 18 дюймов. Dongfeng AX5 также может похвастаться люком с электроприводом, WindLink Lite, мультирулём, бесключевым доступом и комплексом мультимедиа, который включает тачскрин на 9 дюймов.Помимо новой консоли, кроссовер получил чёрно-красную отделку салона и 23 отсека для вещей. Турбомотор на 1,4 л обладает мощностью 140 л. с., роботизированная трансмиссия - 6 скоростями и двойным сцеплением.