«Венеция – я влюблена»: Эвелина Бледанс рассказала о своем отдыхе

Об этом Эвелина Бледанс рассказала на странице в Instagram. Актриса опубликовала со своего отдыха в Венеции множество фотографий и видео, а в последнем обновлении решила поделиться впечатлениями от города. Свой рассказ артистка начала с того, что дома на воде строили с использованием свай из лиственницы, ее привозили из России. Особенностью этого материала является то, что со временем он превращается в камень, тем самым создавая надежный фундамент для зданий в этом необычном месте.Эвелина Бледанс отметила, архитектура в Венеции настолько восхищает ее, что она даже слов нужных подобрать не может для описания своих эмоций. Каждый сантиметр этого города можно изучать и наслаждаться им, уверена артистка. Больше всего она хвалила отель Даниэлле, в котором, судя по всему, она поселилась. Звезда отмечает, тут множество домов, сохранившихся в том виде, в каком их изначально построили, поэтому такая красота и ухоженность поражает воображение. Также артистка не забыла про знаменитые мозаичные стекла, созданные по древней технологии.«Венеция – я влюблена», - закончила свое сообщение Эвелина Бледанс. Она обратилась к своим подписчикам и попросила их поделиться собственным мнением относительно этого города.