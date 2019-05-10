АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

«Венеция – я влюблена»: Эвелина Бледанс рассказала о своем отдыхе

Известная российская актриса Эвелина Бледанс сейчас отдыхает в Венеции. Артистка призналась в любви к этому итальянскому городу и заявила, что в нем можно любоваться каждым сантиметром улиц и зданий.
«Венеция – я влюблена»: Эвелина Бледанс рассказала о своем отдыхе

Об этом Эвелина Бледанс рассказала на странице в Instagram. Актриса опубликовала со своего отдыха в Венеции множество фотографий и видео, а в последнем обновлении решила поделиться впечатлениями от города. Свой рассказ артистка начала с того, что дома на воде строили с использованием свай из лиственницы, ее привозили из России. Особенностью этого материала является то, что со временем он превращается в камень, тем самым создавая надежный фундамент для зданий в этом необычном месте.

Эвелина Бледанс отметила, архитектура в Венеции настолько восхищает ее, что она даже слов нужных подобрать не может для описания своих эмоций. Каждый сантиметр этого города можно изучать и наслаждаться им, уверена артистка. Больше всего она хвалила отель Даниэлле, в котором, судя по всему, она поселилась. Звезда отмечает, тут множество домов, сохранившихся в том виде, в каком их изначально построили, поэтому такая красота и ухоженность поражает воображение. Также артистка не забыла про знаменитые мозаичные стекла, созданные по древней технологии.

«Венеция – я влюблена», - закончила свое сообщение Эвелина Бледанс. Она обратилась к своим подписчикам и попросила их поделиться собственным мнением относительно этого города.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роспотребнадзор рассказал россиянам об
«Венеция – я влюблена»: Эвелина Бледанс
Медики объяснили причины появления
Светлана Лобода поделилась своим фото
Объявлены цены на новый кроссовер
Ученые: Плутоний мог появиться до
Сергей Лазарев анонсировал два новых
Google позволит людям бесплатно
Виталина Цымбалюк-Романовская скорбит
Samsung запатентовал странный складной
Анастасия Волочкова призналась в страхе
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Хилари Дафф официально объявила о
Названы ТОП-5 авто всех времен по
Евгения Феофилактова раскритиковала
Ольга Орлова во время съемок "Дома-2"
Врачи нашли более безопасный метод
Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову
Медики перечислили меры профилактики
«Противно уже смотреть»: Ольга Бузова
Ученые: Гонорея может передаваться
«Хотела посмотреть на знаменитого
Новый флагман Redmi перед выпуском
Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли
Ученые определили продукт, помогающий
У суррогатной матери Ким Кардашьян и
Просмотреть все новости