Евгения Феофилактова раскритиковала предложение поклонников постричь сына Даниэля

Экс-проектантка Евгения Феофилактова недавно решила рассказать, насколько сложно ей дается уход за волосами сына Даниэля. В компекс процедур входит не только ежедневное мытье головы, но и укладка с гелями, маски и другие приемы. Тем не менее, большее внимание фолловеры обратили не на публикацию звезды, а на то, насколько сильно сын звезды "Дома-2" Даниэль похож на отца Антона Гусева.Нашлись и те, кто предложил Евгении Феофилактовой постричь мальчика, ведь она уже давно не может скрыть своей неприязни к бывшему избраннику, а такая прическа подчеркивает схожесть мужчины с сыном еще больше. В ответ бывшая участница проекта "Дом-2" обрушилась на фолловеров с критикой и посоветовала им оставить свои советы в другом месте.