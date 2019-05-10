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Евгения Феофилактова раскритиковала предложение поклонников постричь сына Даниэля

Бывшая участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова на днях сильно возмутилась предложением поклонников постричь сына Даниэля. Регулярно звезде напоминают, что мальчик очень похож на своего отца Антона Гусева.
Евгения Феофилактова раскритиковала предложение поклонников постричь сына Даниэля

Экс-проектантка Евгения Феофилактова недавно решила рассказать, насколько сложно ей дается уход за волосами сына Даниэля. В компекс процедур входит не только ежедневное мытье головы, но и укладка с гелями, маски и другие приемы. Тем не менее, большее внимание фолловеры обратили не на публикацию звезды, а на то, насколько сильно сын звезды "Дома-2" Даниэль похож на отца Антона Гусева.

Нашлись и те, кто предложил Евгении Феофилактовой постричь мальчика, ведь она уже давно не может скрыть своей неприязни к бывшему избраннику, а такая прическа подчеркивает схожесть мужчины с сыном еще больше. В ответ бывшая участница проекта "Дом-2" обрушилась на фолловеров с критикой и посоветовала им оставить свои советы в другом месте.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:12

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