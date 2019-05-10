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Медики объяснили причины появления “кома в горле”

Медики объяснили понятие “кома в горле” и распространенные причины его возникновения. К данному явлению может приводить эмоциональная нагрузка и даже онкология.
Медики объяснили причины появления “кома в горле”

Под понятием “кома в горле” подразумевается рефлекторный спазм глотки, который может быть вызван болезнью или другими возникшими проблемами. К таким последствиям может привести стресс, сильные переживания и другие негативные эмоции. Однако для точной постановки диагноза следует обратиться к врачу, который проверит слизистую оболочку глотки. В частности, причиной “кома в горле” может стать воспаление. Также провоцируют возникновение недуга проблемы щитовидной железы, например, болезнь Грейвса, аутоиммунный тиреоидит, а также сбои в гормональном фоне.

Новообразования тоже приводят к ощущению “кома в горле”, но при этом затрудняется дыхание и появляется ощущение инородного тела. Группа болезней шейного отдела может вызвать подобные симптомы, а также скачки давления, головные боли, тошноту и головокружения. Если “ком” появляется после приема пищи, медики советуют проверить наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:55

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