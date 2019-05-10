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Названы ТОП-5 авто всех времен по версии Top Gear

Top Gear назвали пятерку самых запоминающихся автомобилей в истории автопроизводства. В список вошли спортивные модели, внедорожники и городские машины.
Названы ТОП-5 авто всех времен по версии Top Gear

В список крутейших вошел спортивный автомобиль Lamborghini Miura, который производился с 1966 по 1969 год. Он имел кузов типа купе, и комплектовался 4-литровым мотором мощностью 350 лошадиных сил. Автомобиль мог разгоняться до 270 км/ч.

Ford Escort Mexico также был выбран Top Gear как один из самых лучших автомобилей. Это дорожная версия машин для участия в ралли. Модель пользовалась большим спросом на европейском рынке.

Land Rover defender тоже добавили в рейтинг. Его начали производить в далеком 1948 году. С тех пор он очень полюбился потребителям как выносливый внедорожник. Его сняли с производства только в 2016 году.

Итальянский автомобиль Lancia Stratos - один из самых ярких представителей спортивных машин. Он выпускался с 1972 по 1978 год.
Специалисты Top Gear не могли обделить вниманием легендарный Fiat 500. Множество его версий разъехалось по всему миру.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:17

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