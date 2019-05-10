Медики перечислили меры профилактики при астме в летний период





Американские эксперты назвали лето наиболее опасным периодом для людей, которые столкнулись с признаками астмы. Чтобы избежать осложнений недуга дыхательной системы медики рекомендуют следить за его симптомами. Межсезонье сильно отражается на протекании астмы, поэтому больным важно узнать о ней как можно больше.Летом всё труднее становится переносить жару, пыльцу и следы загрязнения в воздухе. Хотя от заболевания пока не существует лекарства, в отдельных случаях симптомы можно контролировать.Обратиться к врачу следует обязательно, если астма вышла из-под контроля. Так, ингалятор приходятся использовать больше 2 раз в неделю, чаще 2 раз в месяц проблемы с дыханием мешают сну, а средство в ингаляторе кончается чаще, чем дважды в год.В связи с глобальным потеплением сезоны аллергии становятся длиннее и интенсивней. У детей астма является одной из самых распространённых болезней. В США с 80-х годов по 2010-й уровень болезни утроился, и на сегодняшний день ей страдает каждый 13-й американец.