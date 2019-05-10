Хилари Дафф официально объявила о помолвке с отцом своей дочери Мэтью Кома

Звезда сериала «Лиззи Магуайер» познакомилась с артистом в 2015 году, но роман знаменитостей начался в 2017-м. Влюбленные вместе несколько лет и связаны не только романтическими чувствами, но и общей дочерью. В личном аккаунте Instagram Хилари Дафф появилось совместное с Кома фото, где актриса запечатлена с красивым кольцом на безымянном пальце. В комментарии счастливая Дафф призналась, что избранник сделал ей предложение руки и сердца.Для актрисы этот брак станет вторым. Хилари Дафф уже была замужем за хоккеистом Майком Комри. В браке со спортсменом звезда сериалов родила сына по имени Лука. Сейчас мальчику семь лет и он хорошо ладит с женихом знаменитой родительницы.