«Противно уже смотреть»: Ольга Бузова даже в День Победы продолжила заниматься самолюбованием

Не секрет, что 9 мая, празднуя День Победы, потомки героев спешат обратиться к своим защитникам со словами благодарности за их храбрость и отвагу. Вчера многие знаменитости оставили у себя на страницах в Instagram трогательные посты, в которых говорили «спасибо» за жизнь и мирное небо над головами.Впрочем, и в этот раз из всех звезд выделилась Бузова. Несмотря на то, что Ольга тоже написала блог, в котором поблагодарила героев за их мужество, она продолжила публиковать десятки Stories, на которых занималась самолюбованием.Буквально каждые 10-15 минут в личном микроблоге Бузовой появлялась свежая публикация, на которых она позировала на камеру, ходила по шикарному ресторану и даже приобретала себе новые туфли.Нужно сказать, что такое поведение очень возмутило многих фолловеров. Один за другим подписчики Бузовой принялись указывать телезнаменитости на то, что нельзя себя так вести в такой великий праздник.Некоторые читатели отметили, что у Ольги попросту нет «морали», поэтому она решила продолжить любоваться собой даже 9 мая, а кое-кто и вовсе заявил, что отписывается от Бузовой, так как им теперь «противно» смотреть на нее.