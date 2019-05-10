Новый флагман Redmi перед выпуском успешно прошел сертификацию в Сингапуре





Выход новинки от китайской компании на базе чипсета Snapdragon 855 ожидается пользователями со дня на день. На это указывали различные утечки, а сейчас об этом можно говорить после одобрения на выпуск сингапурским сертификационным органом. Данные аппарата «засветились» в базе IMDA. Характеристики флагмана остаются неизвестными, но есть сведения, что модель будет поддерживать Wi-Fi, NFC и Bluetooth. О наличии адаптера NFC в устройстве говорил и Лю Вейбинг, являющийся главой бренда.По мнению известного сетевого информатора Исхана Агарвала, новинок будет даже две: M1903F10G и девайс с обозначением M1903F11. Эксперт полагает: одним из них может стать Pocophone F2.