АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи нашли более безопасный метод биопсии простаты
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Новый флагман Redmi перед выпуском успешно прошел сертификацию в Сингапуре

Новый флагманский смартфон Redmi поступит в продажу в скором времени. Устройство под обозначением M1903F10G успешно прошло сертификацию в Сингапуре перед выпуском.

Новый флагман Redmi перед выпуском успешно прошел сертификацию в Сингапуре

Выход новинки от китайской компании на базе чипсета Snapdragon 855 ожидается пользователями со дня на день. На это указывали различные утечки, а сейчас об этом можно говорить после одобрения на выпуск сингапурским сертификационным органом. Данные аппарата «засветились» в базе IMDA. Характеристики флагмана остаются неизвестными, но есть сведения, что модель будет поддерживать Wi-Fi, NFC и Bluetooth. О наличии адаптера NFC в устройстве говорил и Лю Вейбинг, являющийся главой бренда.

По мнению известного сетевого информатора Исхана Агарвала, новинок будет даже две: M1903F10G и девайс с обозначением M1903F11. Эксперт полагает: одним из них может стать Pocophone F2.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новорожденный сын принца Гарри получил
В Ставропольском крае при столкновении
«Мое выступление становится уже не
Медики развенчали пять распространенных
Саша Черно считает причиной своей
Хилари Дафф официально объявила о
Названы ТОП-5 авто всех времен по
Евгения Феофилактова раскритиковала
Ольга Орлова во время съемок "Дома-2"
Врачи нашли более безопасный метод
Мария Погребняк смутила Ольгу Бузову
Медики перечислили меры профилактики
«Противно уже смотреть»: Ольга Бузова
Ученые: Гонорея может передаваться
«Хотела посмотреть на знаменитого
Новый флагман Redmi перед выпуском
Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли
Ученые определили продукт, помогающий
У суррогатной матери Ким Кардашьян и
Татьяна Африкантова опять развязала
Ученые: Употребление фаст-фуда
В Сети опубликовано видео с
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Алмазное НЛО попало в объектив камеры в
Супруга Джигана Оксана Самойлова
«Нам праздновать нечего»: Муж Ксении
Ученые назвали 5 неизвестных фактов о
В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли два
«Со слезами на глазах»: Ольга Бузова
Эксперты составили рейтинг самых
Просмотреть все новости