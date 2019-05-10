Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли объединиться даже в День Победы

Так, Анна была на шествии в честь Дня Победы без своей звездной сестры. Между тем, известно, что девушки предпринимают неоднократные попытки примириться, не отказывается от ближайшей родственницы и Ольга Бузова, но все свидетельствует об обратном.Пользователи соцсетей отмечают, что натянутые отношения между сестрами сложились этой зимой после отдыха во французском Куршавеле. Анна и Ольга даже возвращались домой в разных классах самолета. Вероятной причиной ссоры могли стать деньги. В частности, Бузовы не сумели договориться между собой о финансовой составляющей отдыха.Есть версия также о том, что младшая сестра Ольги хочет показать свою гордость. Она пытается отойти в сторону и строить свой бизнес.