Сестры Ольга и Анна Бузовы не смогли объединиться даже в День Победы
Судя по тому, что Анна и Ольга Бузовы провели 9 мая порознь, конфликт между ними не исчерпан.
Так, Анна была на шествии в честь Дня Победы без своей звездной сестры. Между тем, известно, что девушки предпринимают неоднократные попытки примириться, не отказывается от ближайшей родственницы и Ольга Бузова, но все свидетельствует об обратном.
Пользователи соцсетей отмечают, что натянутые отношения между сестрами сложились этой зимой после отдыха во французском Куршавеле. Анна и Ольга даже возвращались домой в разных классах самолета. Вероятной причиной ссоры могли стать деньги. В частности, Бузовы не сумели договориться между собой о финансовой составляющей отдыха.
Есть версия также о том, что младшая сестра Ольги хочет показать свою гордость. Она пытается отойти в сторону и строить свой бизнес.
Так, Анна была на шествии в честь Дня Победы без своей звездной сестры. Между тем, известно, что девушки предпринимают неоднократные попытки примириться, не отказывается от ближайшей родственницы и Ольга Бузова, но все свидетельствует об обратном.
Пользователи соцсетей отмечают, что натянутые отношения между сестрами сложились этой зимой после отдыха во французском Куршавеле. Анна и Ольга даже возвращались домой в разных классах самолета. Вероятной причиной ссоры могли стать деньги. В частности, Бузовы не сумели договориться между собой о финансовой составляющей отдыха.
Есть версия также о том, что младшая сестра Ольги хочет показать свою гордость. Она пытается отойти в сторону и строить свой бизнес.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:21