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Ученые: Гонорея может передаваться через поцелуи

Австралийские ученые провели исследование и установили, что гонорея может передаваться через поцелуи. Специалисты отмечают, их открытие опровергает распространено мнение, что венерическими заболеваниями можно заразиться только половым путем.
Ученые: Гонорея может передаваться через поцелуи

Ученые из Центра сексуального здоровья в Мельбурне провели изучение анкет людей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию. Согласно полученным результатам, многие из них заразились гонореей от партнера, с кем у них не было полового контакта. Всего было изучено 3 тысячи человек и 6% из них заразились данным венерическим заболеванием через поцелуи. Ученые отмечают, в это случае речь идет сразу о двух видах гонорей: ротоглоточной и оральной.

Австралийские специалисты отмечают, данный вопрос требует дополнительного изучения, так как в прошлые 100 лет медицина была уверена, что такого способа заражения данным венерическим заболеванием не существует. Принято считать, что гонорею можно подхватить после орального секса, но о поцелуях никогда речи не шло. Ученые отмечают, в данном случае существует риск ошибки из-за человеческого фактора, ведь люди самостоятельно заполняли анкеты и описывали историю своих отношений.

Несмотря на это, представители Центра сексуального здоровья в Мельбурне намерены продолжить изучение вопроса передачи гонореи через поцелуи. Сначала они узнают, может ли ежедневное использование ополаскивателей предотвратить заражение.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:45

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