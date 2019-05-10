Ученые: Гонорея может передаваться через поцелуи





Ученые из Центра сексуального здоровья в Мельбурне провели изучение анкет людей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию. Согласно полученным результатам, многие из них заразились гонореей от партнера, с кем у них не было полового контакта. Всего было изучено 3 тысячи человек и 6% из них заразились данным венерическим заболеванием через поцелуи. Ученые отмечают, в это случае речь идет сразу о двух видах гонорей: ротоглоточной и оральной.Австралийские специалисты отмечают, данный вопрос требует дополнительного изучения, так как в прошлые 100 лет медицина была уверена, что такого способа заражения данным венерическим заболеванием не существует. Принято считать, что гонорею можно подхватить после орального секса, но о поцелуях никогда речи не шло. Ученые отмечают, в данном случае существует риск ошибки из-за человеческого фактора, ведь люди самостоятельно заполняли анкеты и описывали историю своих отношений.Несмотря на это, представители Центра сексуального здоровья в Мельбурне намерены продолжить изучение вопроса передачи гонореи через поцелуи. Сначала они узнают, может ли ежедневное использование ополаскивателей предотвратить заражение.