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Татьяна Африкантова опять развязала «войну» против Марины Тристановны

Татьяна Владимировна Африкантова в очередной раз начала «войну» с телебабушкой реалити-шоу «Дом-2» Мариной Тристановной. По мнению фолловеров, второй не следует обращать внимания на женщину, которой нравится «хайпить» за счет других.

Татьяна Африкантова опять развязала «войну» против Марины Тристановны

Бывшие приятельницы и экс-участницы телестройки «Дом-2» опять начали обмениваться неприличными фразами в адрес друг друга. Тем не менее, и в этот раз первой начала конфликт Татьяна Владимировна, которая во время очередного прямого эфира «прошлась» по внешности Марины Тристановны. По мнению Африкантовой, комплименты в Сети ее бывшей подруге делают только те, кто надеется получить скидку на те или иные наряды из Китая.

«Красавицы себе нос подрезать не будут! А эти сидят и поют ей: «Красавица! Красавица!...» Так зачем «красавице» свой тогда шнобель отрезать? Пусть растет... до колен! Они льстят ей просто за какие-то шмотки, чтобы им скидку сделали или туфельки какие-нибудь купили китайские...» - заявила Татьяна Владимировна в прямом эфире.


Татьяна Африкантова опять развязала «войну» против Марины Тристановны

Более того, родительница Марины призвала всех фолловеров не покупать наряды у Марины Тристановны, чтобы та перестала зарабатывать на них. Нужно сказать, что часть прямого эфира Африкантовой, телебабушка тут же опубликовала у себя на странице в Instagram.

Под видео Марина Тристановна попросила своих фанатов помолиться за нее, ведь хочет, чтобы справедливость наконец-таки восторжествовала и этому «чудовищу» воздалось по заслугам.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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