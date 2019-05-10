Татьяна Африкантова опять развязала «войну» против Марины Тристановны

«Красавицы себе нос подрезать не будут! А эти сидят и поют ей: «Красавица! Красавица!...» Так зачем «красавице» свой тогда шнобель отрезать? Пусть растет... до колен! Они льстят ей просто за какие-то шмотки, чтобы им скидку сделали или туфельки какие-нибудь купили китайские...» - заявила Татьяна Владимировна в прямом эфире.



