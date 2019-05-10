Татьяна Африкантова опять развязала «войну» против Марины Тристановны
Татьяна Владимировна Африкантова в очередной раз начала «войну» с телебабушкой реалити-шоу «Дом-2» Мариной Тристановной. По мнению фолловеров, второй не следует обращать внимания на женщину, которой нравится «хайпить» за счет других.
Бывшие приятельницы и экс-участницы телестройки «Дом-2» опять начали обмениваться неприличными фразами в адрес друг друга. Тем не менее, и в этот раз первой начала конфликт Татьяна Владимировна, которая во время очередного прямого эфира «прошлась» по внешности Марины Тристановны. По мнению Африкантовой, комплименты в Сети ее бывшей подруге делают только те, кто надеется получить скидку на те или иные наряды из Китая.
Более того, родительница Марины призвала всех фолловеров не покупать наряды у Марины Тристановны, чтобы та перестала зарабатывать на них. Нужно сказать, что часть прямого эфира Африкантовой, телебабушка тут же опубликовала у себя на странице в Instagram.
Под видео Марина Тристановна попросила своих фанатов помолиться за нее, ведь хочет, чтобы справедливость наконец-таки восторжествовала и этому «чудовищу» воздалось по заслугам.
Бывшие приятельницы и экс-участницы телестройки «Дом-2» опять начали обмениваться неприличными фразами в адрес друг друга. Тем не менее, и в этот раз первой начала конфликт Татьяна Владимировна, которая во время очередного прямого эфира «прошлась» по внешности Марины Тристановны. По мнению Африкантовой, комплименты в Сети ее бывшей подруге делают только те, кто надеется получить скидку на те или иные наряды из Китая.
«Красавицы себе нос подрезать не будут! А эти сидят и поют ей: «Красавица! Красавица!...» Так зачем «красавице» свой тогда шнобель отрезать? Пусть растет... до колен! Они льстят ей просто за какие-то шмотки, чтобы им скидку сделали или туфельки какие-нибудь купили китайские...» - заявила Татьяна Владимировна в прямом эфире.
Более того, родительница Марины призвала всех фолловеров не покупать наряды у Марины Тристановны, чтобы та перестала зарабатывать на них. Нужно сказать, что часть прямого эфира Африкантовой, телебабушка тут же опубликовала у себя на странице в Instagram.
Под видео Марина Тристановна попросила своих фанатов помолиться за нее, ведь хочет, чтобы справедливость наконец-таки восторжествовала и этому «чудовищу» воздалось по заслугам.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10