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У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды

Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся в четвертый раз стать родителями. У их суррогатной матери начались роды.
У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды

Мода на суррогатных матерей среди звезд продолжает расти. Знаменитости не скрывают способа появления своих наследников на свет, к тому же это совсем не мешает им быть прекрасными родителями. После рождения своего второго ребенка Ким Кардашьян хотела снова стать матерью естественным путем, но врачи отказали ей в этом, ссылаясь на медицинские показания. Пара всегда мечтала иметь четверых детей, потому для третей беременности нашли суррогатную мать. В результате этого на свет появилась их дочь Чикаго 15 января прошлого года. Кардашьян и Уэст хотели воспользоваться услугами этой же женщины снова, но выяснилось, что она вынашивает своего собственного ребенка.

2 января этого года в прессе появились сообщения о том, что звездная семья снова в ожидании пополнения. Примерно через неделю стало известно, что у них будет еще один сын. Родители отнеслись со всей ответственностью к беременности. Они обеспечили суррогатную мать всем необходимым и даже посещали с ней врачей.
У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды

На данный момент звездная пара прибыла в больницу, чтобы поддержать свою суррогатную мать, у которой начались роды. Процесс непредсказуем, потому сколько времени осталось ждать появления малыша неизвестно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:12

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