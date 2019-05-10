«Хотела посмотреть на знаменитого барда»: Как Марина Влади стала женой Владимира Высоцкого
Актриса Марина Влади долгое время была одной из самых привлекательных представительниц киноиндустрии, поэтому добиться ее расположения хотели многие мужчины. Владимиру Высоцкому это удалось, он женился на ней, и пара была вместе 12 лет.
Первым мужем Марины Влади стал французский актер Робер Оссейн, в их браке родились двое детей – Петр и Игорь. Эти отношения закончились из-за постоянной ревности супруга и его желания отлучить жену от ее сестер, с которыми она была близка. Вторым мужем актрисы стал летчик Жан-Клод Бруйе, являющийся героем Второй Мировой войны. В браке родился сын Игорь. Супруг настолько сильно обожал свою жену, что не смог смириться с огромным количеством ее поклонников, что и привело к разводу.
С Владимиром Высоцким Марина Влади познакомилась на фуршете после спектакля в театре на Таганке. Известная актриса специально приехала в Москву, чтобы посетить выступление знаменитого советского барда, потрясшего ее своим талантом и харизмой. Существует версия, что Владимир Высоцкий сам был давно влюблен в привлекательную блондинку, поэтому приложил все усилия, чтобы их отношения состоялись. Супруги прожили вместе 12 лет, хотя очень часто находились в разных странах.
После смерти Владимира Высоцкого у Марины Влади началась депрессия. С ней ей помог справиться доктор Леон Шварценберг. Психолог ради актрисы бросил свою семью и прожил со звездой 23 года, пока не умер от рака.
Первым мужем Марины Влади стал французский актер Робер Оссейн, в их браке родились двое детей – Петр и Игорь. Эти отношения закончились из-за постоянной ревности супруга и его желания отлучить жену от ее сестер, с которыми она была близка. Вторым мужем актрисы стал летчик Жан-Клод Бруйе, являющийся героем Второй Мировой войны. В браке родился сын Игорь. Супруг настолько сильно обожал свою жену, что не смог смириться с огромным количеством ее поклонников, что и привело к разводу.
С Владимиром Высоцким Марина Влади познакомилась на фуршете после спектакля в театре на Таганке. Известная актриса специально приехала в Москву, чтобы посетить выступление знаменитого советского барда, потрясшего ее своим талантом и харизмой. Существует версия, что Владимир Высоцкий сам был давно влюблен в привлекательную блондинку, поэтому приложил все усилия, чтобы их отношения состоялись. Супруги прожили вместе 12 лет, хотя очень часто находились в разных странах.
После смерти Владимира Высоцкого у Марины Влади началась депрессия. С ней ей помог справиться доктор Леон Шварценберг. Психолог ради актрисы бросил свою семью и прожил со звездой 23 года, пока не умер от рака.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:38