«Хотела посмотреть на знаменитого барда»: Как Марина Влади стала женой Владимира Высоцкого





Первым мужем Марины Влади стал французский актер Робер Оссейн, в их браке родились двое детей – Петр и Игорь. Эти отношения закончились из-за постоянной ревности супруга и его желания отлучить жену от ее сестер, с которыми она была близка. Вторым мужем актрисы стал летчик Жан-Клод Бруйе, являющийся героем Второй Мировой войны. В браке родился сын Игорь. Супруг настолько сильно обожал свою жену, что не смог смириться с огромным количеством ее поклонников, что и привело к разводу.С Владимиром Высоцким Марина Влади познакомилась на фуршете после спектакля в театре на Таганке. Известная актриса специально приехала в Москву, чтобы посетить выступление знаменитого советского барда, потрясшего ее своим талантом и харизмой. Существует версия, что Владимир Высоцкий сам был давно влюблен в привлекательную блондинку, поэтому приложил все усилия, чтобы их отношения состоялись. Супруги прожили вместе 12 лет, хотя очень часто находились в разных странах.После смерти Владимира Высоцкого у Марины Влади началась депрессия. С ней ей помог справиться доктор Леон Шварценберг. Психолог ради актрисы бросил свою семью и прожил со звездой 23 года, пока не умер от рака.