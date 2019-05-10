Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди посвятила стих Леше Чайчицу
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди посвятила стихотворение Алексею Чайчицу. Длинноволосая красавица попросила своего еще законного супруга не звать ее «на похороны» их любви.
Не так давно Елизавета во всеуслышание заявляла, что это она приняла решение развестись с Алексеем, а все потому, что больше не может терпеть его оскорблений и общения с другими девушками. Впрочем, вчера Триандафилиди дала понять поклонникам, что все еще думает о Чайчице.
Напомним, что впервые Лиза заговорила о разводе прожив в браке с Лешей всего 4 месяца. Однако тогда влюбленным все-таки удалось найти общий язык, после чего они пообещали друг другу и фанатам, что постараются контролировать свои эмоции.
Тем не менее, не прошло и месяца, как Триандафилиди снова подняла тему развода. Только сейчас Лиза заявляет, что это ее окончательное решение и как только Леша вернется из Китая, они тут же поедут в ЗАГС подавать заявление.
Правда, стихотворение, которое звезда «Дома-2» посвятила своему избраннику, говорит о том, что девушка все еще любит мужчину и все, что сейчас происходит у нее внутри, приносит ей невыносимую боль.
По мнению блондинки, они с Лешей сами «все убили» и «потеряли», поэтому ей сейчас так больно. Лиза указала на то, что ждала до последнего, когда же ей станет легче, однако «излечить» себя у нее так и не получилось.
Не так давно Елизавета во всеуслышание заявляла, что это она приняла решение развестись с Алексеем, а все потому, что больше не может терпеть его оскорблений и общения с другими девушками. Впрочем, вчера Триандафилиди дала понять поклонникам, что все еще думает о Чайчице.
Напомним, что впервые Лиза заговорила о разводе прожив в браке с Лешей всего 4 месяца. Однако тогда влюбленным все-таки удалось найти общий язык, после чего они пообещали друг другу и фанатам, что постараются контролировать свои эмоции.
Тем не менее, не прошло и месяца, как Триандафилиди снова подняла тему развода. Только сейчас Лиза заявляет, что это ее окончательное решение и как только Леша вернется из Китая, они тут же поедут в ЗАГС подавать заявление.
Правда, стихотворение, которое звезда «Дома-2» посвятила своему избраннику, говорит о том, что девушка все еще любит мужчину и все, что сейчас происходит у нее внутри, приносит ей невыносимую боль.
«Посмотри в мои глаза, на них пелена. Посмотри в мои глаза, что видишь в них? Беда, твоя беда, а ты моя!..» - пишет Елизавета.
По мнению блондинки, они с Лешей сами «все убили» и «потеряли», поэтому ей сейчас так больно. Лиза указала на то, что ждала до последнего, когда же ей станет легче, однако «излечить» себя у нее так и не получилось.
«Они не понимают как тяжело нам», - отметила Триандафилиди.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:55