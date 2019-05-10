Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди посвятила стих Леше Чайчицу

«Посмотри в мои глаза, на них пелена. Посмотри в мои глаза, что видишь в них? Беда, твоя беда, а ты моя!..» - пишет Елизавета.

«Они не понимают как тяжело нам», - отметила Триандафилиди.

Не так давно Елизавета во всеуслышание заявляла, что это она приняла решение развестись с Алексеем, а все потому, что больше не может терпеть его оскорблений и общения с другими девушками. Впрочем, вчера Триандафилиди дала понять поклонникам, что все еще думает о Чайчице.Напомним, что впервые Лиза заговорила о разводе прожив в браке с Лешей всего 4 месяца. Однако тогда влюбленным все-таки удалось найти общий язык, после чего они пообещали друг другу и фанатам, что постараются контролировать свои эмоции.Тем не менее, не прошло и месяца, как Триандафилиди снова подняла тему развода. Только сейчас Лиза заявляет, что это ее окончательное решение и как только Леша вернется из Китая, они тут же поедут в ЗАГС подавать заявление.Правда, стихотворение, которое звезда «Дома-2» посвятила своему избраннику, говорит о том, что девушка все еще любит мужчину и все, что сейчас происходит у нее внутри, приносит ей невыносимую боль.По мнению блондинки, они с Лешей сами «все убили» и «потеряли», поэтому ей сейчас так больно. Лиза указала на то, что ждала до последнего, когда же ей станет легче, однако «излечить» себя у нее так и не получилось.