Ученые определили продукт, помогающий снизить риск развития диабета





Согласно последним наблюдениям ученых, люди, которые употребляют в пищу больше сыра, чем другие, заболевают диабетом второго типа и заболеваниями сердечно-сосудистой системы гораздо реже. Специалисты решили установить эту взаимосвязь экспериментально.Для проведения опыта выбрали грызунов, которых разделили на три группы. Эксперимент продолжался восемь недель, и в течение этого времени животные получали в пищу сало и сыры с высокой и низкой жирностью. Исследование показало, что звери, употреблявшие сыры, продемонстрировали снижение риска возникновения диабета, их уровень глюкозы в крови был более стабильным.Также в ходе эксперимента ученые отметили, что в группе, где животным давали сало, был отмечен низкий уровень циркулирующих фосфолипидов. Это тоже повышает опасность развития диабета второго типа.