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Ученые определили продукт, помогающий снизить риск развития диабета

Специалисты Альбертского университета из Канады определили, что сыр помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Они провели соответствующие эксперименты на крысах.
Ученые определили продукт, помогающий снизить риск развития диабета

Согласно последним наблюдениям ученых, люди, которые употребляют в пищу больше сыра, чем другие, заболевают диабетом второго типа и заболеваниями сердечно-сосудистой системы гораздо реже. Специалисты решили установить эту взаимосвязь экспериментально.

Для проведения опыта выбрали грызунов, которых разделили на три группы. Эксперимент продолжался восемь недель, и в течение этого времени животные получали в пищу сало и сыры с высокой и низкой жирностью. Исследование показало, что звери, употреблявшие сыры, продемонстрировали снижение риска возникновения диабета, их уровень глюкозы в крови был более стабильным.

Также в ходе эксперимента ученые отметили, что в группе, где животным давали сало, был отмечен низкий уровень циркулирующих фосфолипидов. Это тоже повышает опасность развития диабета второго типа.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:20

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