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Ученые: Употребление фаст-фуда провоцирует депрессию

Британские ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление фаст-фуда приводит к депрессии. В результате лабораторных исследований на мышах было доказано влияние жиров на эмоциональную сферу.
Ученые: Употребление фаст-фуда провоцирует депрессию

Ученые из Университета Глазго провели исследование с участием лабораторных мышей, в рационе которых до 60% присутствовали насыщенные и ненасыщенные жиры. Оказалось, что насыщенные жирные кислоты попадают в мозг через кровоток и могут влиять на эмоции. Ученые назвали ожирение дополнительным фактором, вызывающим депрессию. Новые исследования помогут создать антидепрессанты, подходящие для людей с избыточным весом.

Авторы исследования отметили, что данный случай является первым, доказывающим наличие прямого влияния диеты на настроение. В частности, долгосрочное употребление жирной пищи вызывает привыкание в некоторых частях мозга, что может привести к депрессии. В новых исследованиях ученые намерены изучить действие пальмитиновой кислоты.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:06

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